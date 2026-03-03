Lada moment rozpocznie się jedna z najbardziej wyczekiwanych w historii kampanii Formuły 1, bowiem jedenaście zespołów przygotowało zupełnie nowe bolidy, według zmienionych przepisów technicznych.

Tuż przed inauguracją sezonu w Melbourne, gdzie w dniach 6-8 marca odbędzie się Grand Prix Australii, mistrz świata Formuły 1, Norris, wskoczył w ramach relaksu za kierownicę Toyoty GR Yaris Rally2.

Kierowca McLarena wziął udział w specjalnym wydarzeniu zorganizowanym przez Monster Energy, podczas którego testował na zamarzniętym jeziorze w Szwecji samochody rajdowe i driftingowe.

W wydarzeniu wzięli udział inni kierowcy wspierani przez Monster Energy, Rajdowy Mistrz Świata z 2003 roku, Petter Solberg, i jego syn, zwycięzca Rajdu Monte Carlo z 2026 roku, Oliver Solberg. Ten ostatni pokazał Norrisowi możliwości samochodu GR Yaris Rally2, którym w zeszłym roku zdobył tytuł mistrza WRC2.

Norris od dawna jest miłośnikiem rajdów i nawet w wywiadzie dla Motorsport.com w 2022 roku stwierdził, że chciałby spróbować swoich sił w rajdach. To skłoniło Solberga do zaproszenia Brytyjczyka do wypróbowania jednego z jego samochodów rajdowych.

Z kolei Solberg, jako kierowca zrzeszony w Quadrant, firmie założonej przez Norrisa, udał się w 2024 roku do Silverstone, aby dołączyć do kierowcy McLarena i przejechać okrążenia słynnego toru za kierownicą supersamochodu McLarena.

W Szwecji, Norris początkowo wsiadł do samochodu GR Yaris Rally2 obok Olivera, a następnie obaj zamienili się miejscami.

- Uczę się. To inny styl jazdy. Trochę jeździłem po lodzie, ale nie w samochodzie rajdowym, tylko drogowym, więc to coś innego. Więc się uczę, a Oliver pomaga mi to zrozumieć – powiedział Norris o wrażeniach z jazd.

- Kilka razy wypadliśmy z drogi, ale tak się zdarza, bo trzeba przekraczać granice – dodał Oliver Solberg.

Petter Solberg, który towarzyszył Norrisowi w Volkswagenie Polo w specyfikacji Rally2, również był pod wrażeniem przejazdów mistrza świata F1.

- To było niesamowite wydarzenie. Naprawdę mi się podobało, że Lando tak bardzo się z tego cieszył – powiedział Petter Solberg.

- Byłem pod ogromnym wrażeniem, jak na końcu zaczął porządnie naciskać. Jechałem za nim i nie mogłem go dogonić, więc spisał się naprawdę dobrze.

Norris nie jest jedynym kierowcą F1, który ostatnio testował rajdowy samochód. Max Verstappen wskoczył za kierownicę Forda Fiesty WRC, byłego samochodu Sebastiena Ogiera, a w zeszłym roku kierowca Astona Martina, Lance Stroll, testował Citroena C3 Rally2 na szutrowym odcinku specjalnym w Portugalii.

Lando Norris, Toyota GR Yaris Rally2