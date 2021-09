Brytyjczyk zajął drugie miejsce podczas Grand Prix Włoch. Miejsce na najwyższym stopniu podium zajął jego kolega z zespołu, Daniel Ricciardo. Było to pierwsze zwycięstwo McLarena od Grand Prix Brazylii w 2012 roku oraz pierwszy dublet brytyjskiego zespołu od 11 lat.

21-latek po wyścigu przyznał, że bycie częścią takiego historycznego momentu jest niesamowite. Brytyjski kierowca dodał, że zastanawiał się nad próbą wyprzedzenia Australijczyka.

- Oczywiście chciałem wygrać, ale jestem tak samo zadowolony z drugiego miejsca. Na jednym okrążeniu zbliżyłem się do Daniela, jednak później pomyślałem "nie to nie jest dobra decyzja". W trakcie jazdy miałem przebłyski, jak Max zderza się z Lewisem, a bardzo dobrze to widziałem w swoich lusterkach - tłumaczy.

- Jestem z tym zespołem wiele lat, myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby spróbować sięgnąć po zwycięstwo. W tamtym momencie byłem szczęśliwy, że zakończyłem wyścig na drugim miejscu - zakończył.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images