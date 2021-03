Przed rozpoczęciem sezonu w Woking wiele obiecywano sobie po jednostce napędowej. Renault zostało zastąpione przez Mercedesa. Współpracę zainaugurowano udanie. Norris dojechał czwarty, a Ricciardo siódmy.

Zwłaszcza ten pierwszy miał powody do zadowolenia. Nie tylko był „najlepszy z pozostałych”, ale i zdołał utrzymać się przed Sergio Perezem, dysponującym samochodem Red Bulla. Wcześniej łatwo uporał się z zespołowym partnerem oraz Pierre'em Gaslym z AlphaTauri oraz Charlesem Leclerkiem z Ferrari.

- Myślę, że możemy być zadowoleni - powiedział Norris. - Dojechaliśmy przed Perezem, choć [trzeba zaznaczyć], że miał trochę problemów. Gdyby nie one, być może byłby wyżej.

- Jesteśmy blisko. Od Mercedesa i Red Bulla nie dzieli nas przepaść. Myślę, że zmniejszyliśmy stratę i miejmy nadzieję, że na niektórych torach będzie ona jeszcze mniejsza. Trudno jednak stwierdzić, czy jesteśmy najlepsi spośród reszty. Nie wiem, jakie tempo miał [zespół] AlphaTauri, ale walka jest zacięta.

- Są pozytywy, są negatywy i rzeczy, nad którymi z pewnością musimy pracować. Wydaje mi się, że więcej do zrobienia jest w kwestii soboty [kwalifikacji] niż niedzieli. Mimo to, możemy sprawić, by samochód był w wyścigu jeszcze szybszy.

Gdyby wyciągać wnioski już po pierwszym wyścigu, McLarena czeka zacięta walka z Ferrari i AlphaTauri. Norris sugestię o lepszym tempie wyścigowym od czerwonych bolidów, skomentował następująco:

- Tak, już po drugim treningu wiedzieliśmy, że tak może być. Wydaje mi się, że zrozumieliśmy wiele odnośnie tego, co mogą zrobić. Nawet w zeszłym roku [słabym dla Ferrari] Charles był przed nami w kwalifikacjach. Spodziewaliśmy się, że podobnie może być i teraz. W wyścigu mają jednak problemy.

- Zdawałem sobie sprawę, że w pewnym momencie [Leclerc] zacznie mieć kłopoty z oponami, jednak wyprzedziłem go wcześniej. Sądzę, iż po prostu mieliśmy dziś lepsze tempo. Mogą też nadejść wyścigi, w których uda im się zadbać o ogumienie i będą sporo szybsi. Będzie ciasno między nami. My, Ferrari i AlphaTauri jesteśmy bardzo blisko, więc już nie mogę doczekać się kolejnej bitwy.

Grand Prix Emilii-Romanii odbędzie się za trzy tygodnie.