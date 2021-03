Norris, rozpoczynający swój trzeci sezon w F1, w obu sesjach znalazł się w czołowej trójce najlepszych rezultatów. W FP1 był trzeci. Drugi trening zakończył jako drugi, poniżej 0,1 s za Maxem Verstappenem. Daniel Ricciardo, nowy w Enstone, był odpowiednio dziewiąty i szósty.

Pomimo obiecującego początku weekendu, Norris przyznał, że nie ma złudzeń i w sobotnich kwalifikacjach na czele będą cztery dobrze znane samochody, czyli Mercedes i Red Bull Racing.

- Wyglądaliśmy dziś na szybkich, ale jest całkiem oczywiste, co stanie się jutro - powiedział Norris. - Przed nami będą te same cztery samochody, co zwykle.

- Z tyłu wszyscy są ciasno. Nawet jeśli dziś jesteśmy trochę z przodu, myślę, iż wynika to z tego, że pokazaliśmy nieco więcej. Jutro dowiemy się, jaka jest nasza pozycja. W samochodzie czuję się dobrze i spisuje się on nieźle w niektórych obszarach. W innych jest z kolei gorzej i musimy się poprawić. Jeśli się uda, będę szczęśliwszy.

21-latek powiedział, że brakowało mu pewności za kierownicą MCL35M, wyposażonego w silnik Mercedesa.

- Nie mam takiej pewności, jakiej bym chciał, zwłaszcza w średnich i szybkich zakrętach. Na pierwszym [pomiarowym] okrążeniu popełniłem błąd i musiałem je przerwać. Skręciłem i całkowicie straciłem kontrolę nad tyłem.

- Moja pewność w samochodzie nie jest jeszcze odpowiednia. Na pewno nie taka, jaką miałem w zeszłym roku. Jednak w innych obszarach jest lepiej niż w ubiegłym sezonie. Nie wszystko musi być lepsze. Są po prostu miejsca wymagające poprawy.

Trzeci trening rozpocznie się jutro o godzinie 13 czasu polskiego.

