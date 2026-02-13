Norris: Niech Max skończy narzekać
Lando Norris ostro odpowiedział Maxowi Verstappenowi, który skrytykował najnowsze bolidy F1.
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
Autor zdjęcia: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images
Urzędujący mistrz świata nie podziela krytycznych poglądów Holendra na temat samochodów Formuły 1 przygotowanych na sezon 2026 i uważa, że kierowcy F1 nie mają na co narzekać w kwestii samochodów, którymi kierowcy będą się ścigać w tym sezonie.
Rok 2026 będzie ważny dla wszystkich kierowców Formuły 1, ponieważ gruntownie zmienione przepisy techniczne odcisnęły piętno na nadwoziach samochodów (lżejszych i mniejszych) oraz na ich jednostkach napędowych, których moc będzie generowana w równym stopniu przez silnik spalinowy i elektryczny.
Jeśli Max chce przejść na emeryturę, może to zrobić - Lando Norris
Osiągi nowych bolidów w dużej mierze będą opierać się na energii elektrycznej, zmuszając kierowców i zespoły do skupienia się na zarządzaniu tą energią.
Verstappen powiedział wprost, że nowe bolidy nie są zbyt przyjemne w prowadzeniu i sprawiają wrażenie samochodów Formuły E na sterydach.
- Zasady są takie same dla wszystkich, więc trzeba się z tym pogodzić, ale jako kierowca wyścigowy lubię jeździć na pełnych obrotach, a w tej chwili tak się nie da – powiedział czterokrotny mistrz świata, sugerując, że nowe przepisy nie pomagają mu snuć długoterminowych planów w Formule 1.
Kiedy Verstappen przedstawił swoje zdanie, Norris natychmiast stwierdził, że tak naprawdę cieszy się z nowych wyzwań, jakie stawiają bolidy na sezon 2026 i uważa, że kierowcy F1, którzy otrzymują wysokie wynagrodzenia za swoją pracę, nie powinni narzekać.
- Świetna zabawa. Naprawdę mi się podobało – powiedział Norris. - Więc jeśli Max chce przejść na emeryturę, może to zrobić. Formuła 1 zmienia się cały czas. Czasami jazda jest trochę lepsza, a czasami sprawia trochę mniej przyjemności.
- Płacą nam absurdalne pieniądze za to, że się ścigamy, więc ostatecznie nie ma co narzekać. Każdy kierowca może sobie znaleźć inne zajęcie.
Lando Norris, McLaren
Autor zdjęcia: AG Photo
- To wyzwanie, bo trzeba prowadzić samochód w inny sposób i zarządzać nim inaczej, ale dzięki temu nadal mogę się ścigać, podróżować po świecie i świetnie się bawić. Nie ma więc na co narzekać - dodał.
Norris uważa, że zespoły będą udoskonalać swoje nowe konstrukcje w zawrotnym tempie, więc nie sądzi, aby drugi dzień oficjalnych testów przedsezonowych w Bahrajnie był wystarczająco miarodajny.
- Z pewnością samochód nie wydaje się tak szybki jak w ostatnich latach i nie prowadzi się tak perfekcyjnie - stwierdził. - Jestem pewien, że gdyby Max dopiero dołączył do stawki i zaczął jeździć tym bolidem, prawdopodobnie powiedziałby, że jest niesamowity.
- W porównaniu ze starszymi samochodami, jazda nim nie jest tak przyjemna, ale wciąż jest całkiem niezły.
- Jesteśmy wciąż na wczesnym etapie przygotowań, ale jestem pewien, że pod koniec roku będziemy w zupełnie innym miejscu i będziemy jeździć znacznie szybciej.
- Każdy może mieć własne zdanie i decydować, co chce zrobić. Nikt nie powinien się na to skarżyć ani denerwować. Jemu się to nie podoba, a mi wprost przeciwnie – zakończył Norris.
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Drugi dzień testów w Bahrajnie
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Pierwsze przymiarki Bottasa
Perez nie oszczędza Red Bulla
Verstappen odda numer
Koniec ery Marko
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze