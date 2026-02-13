Urzędujący mistrz świata nie podziela krytycznych poglądów Holendra na temat samochodów Formuły 1 przygotowanych na sezon 2026 i uważa, że ​​kierowcy F1 nie mają na co narzekać w kwestii samochodów, którymi kierowcy będą się ścigać w tym sezonie.

Rok 2026 będzie ważny dla wszystkich kierowców Formuły 1, ponieważ gruntownie zmienione przepisy techniczne odcisnęły piętno na nadwoziach samochodów (lżejszych i mniejszych) oraz na ich jednostkach napędowych, których moc będzie generowana w równym stopniu przez silnik spalinowy i elektryczny.

Jeśli Max chce przejść na emeryturę, może to zrobić - Lando Norris

Osiągi nowych bolidów w dużej mierze będą opierać się na energii elektrycznej, zmuszając kierowców i zespoły do ​​skupienia się na zarządzaniu tą energią.

Verstappen powiedział wprost, że nowe bolidy nie są zbyt przyjemne w prowadzeniu i sprawiają wrażenie samochodów Formuły E na sterydach.

- Zasady są takie same dla wszystkich, więc trzeba się z tym pogodzić, ale jako kierowca wyścigowy lubię jeździć na pełnych obrotach, a w tej chwili tak się nie da – powiedział czterokrotny mistrz świata, sugerując, że nowe przepisy nie pomagają mu snuć długoterminowych planów w Formule 1.

Kiedy Verstappen przedstawił swoje zdanie, Norris natychmiast stwierdził, że tak naprawdę cieszy się z nowych wyzwań, jakie stawiają bolidy na sezon 2026 i uważa, że ​​kierowcy F1, którzy otrzymują wysokie wynagrodzenia za swoją pracę, nie powinni narzekać.

- Świetna zabawa. Naprawdę mi się podobało – powiedział Norris. - Więc jeśli Max chce przejść na emeryturę, może to zrobić. Formuła 1 zmienia się cały czas. Czasami jazda jest trochę lepsza, a czasami sprawia trochę mniej przyjemności.

- Płacą nam absurdalne pieniądze za to, że się ścigamy, więc ostatecznie nie ma co narzekać. Każdy kierowca może sobie znaleźć inne zajęcie.

Lando Norris, McLaren Autor zdjęcia: AG Photo

- To wyzwanie, bo trzeba prowadzić samochód w inny sposób i zarządzać nim inaczej, ale dzięki temu nadal mogę się ścigać, podróżować po świecie i świetnie się bawić. Nie ma więc na co narzekać - dodał.

Norris uważa, że zespoły będą udoskonalać swoje nowe konstrukcje w zawrotnym tempie, więc nie sądzi, aby drugi dzień oficjalnych testów przedsezonowych w Bahrajnie był wystarczająco miarodajny.

- Z pewnością samochód nie wydaje się tak szybki jak w ostatnich latach i nie prowadzi się tak perfekcyjnie - stwierdził. - Jestem pewien, że gdyby Max dopiero dołączył do stawki i zaczął jeździć tym bolidem, prawdopodobnie powiedziałby, że jest niesamowity.

- W porównaniu ze starszymi samochodami, jazda nim nie jest tak przyjemna, ale wciąż jest całkiem niezły.

- Jesteśmy wciąż na wczesnym etapie przygotowań, ale jestem pewien, że pod koniec roku będziemy w zupełnie innym miejscu i będziemy jeździć znacznie szybciej.

- Każdy może mieć własne zdanie i decydować, co chce zrobić. Nikt nie powinien się na to skarżyć ani denerwować. Jemu się to nie podoba, a mi wprost przeciwnie – zakończył Norris.