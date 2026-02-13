Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
Formuła 1 Bahrain Pre-Season Testing

Norris: Niech Max skończy narzekać

Lando Norris ostro odpowiedział Maxowi Verstappenowi, który skrytykował najnowsze bolidy F1.

Piotr Furman
Opublikowano:
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Autor zdjęcia: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Urzędujący mistrz świata nie podziela krytycznych poglądów Holendra na temat samochodów Formuły 1 przygotowanych na sezon 2026 i uważa, że ​​kierowcy F1 nie mają na co narzekać w kwestii samochodów, którymi kierowcy będą się ścigać w tym sezonie.

Rok 2026 będzie ważny dla wszystkich kierowców Formuły 1, ponieważ gruntownie zmienione przepisy techniczne odcisnęły piętno na nadwoziach samochodów (lżejszych i mniejszych) oraz na ich jednostkach napędowych, których moc będzie generowana w równym stopniu przez silnik spalinowy i elektryczny.

Jeśli Max chce przejść na emeryturę, może to zrobić - Lando Norris

Osiągi nowych bolidów w dużej mierze będą opierać się na energii elektrycznej, zmuszając kierowców i zespoły do ​​skupienia się na zarządzaniu tą energią.

Verstappen powiedział wprost, że nowe bolidy nie są zbyt przyjemne w prowadzeniu i sprawiają wrażenie samochodów Formuły E na sterydach.

Czytaj również:

- Zasady są takie same dla wszystkich, więc trzeba się z tym pogodzić, ale jako kierowca wyścigowy lubię jeździć na pełnych obrotach, a w tej chwili tak się nie da – powiedział czterokrotny mistrz świata, sugerując, że nowe przepisy nie pomagają mu snuć długoterminowych planów w Formule 1.

Kiedy Verstappen przedstawił swoje zdanie, Norris natychmiast stwierdził, że tak naprawdę cieszy się z nowych wyzwań, jakie stawiają bolidy na sezon 2026 i uważa, że ​​kierowcy F1, którzy otrzymują wysokie wynagrodzenia za swoją pracę, nie powinni narzekać.

- Świetna zabawa. Naprawdę mi się podobało – powiedział Norris. - Więc jeśli Max chce przejść na emeryturę, może to zrobić. Formuła 1 zmienia się cały czas. Czasami jazda jest trochę lepsza, a czasami sprawia trochę mniej przyjemności.

- Płacą nam absurdalne pieniądze za to, że się ścigamy, więc ostatecznie nie ma co narzekać. Każdy kierowca może sobie znaleźć inne zajęcie.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Autor zdjęcia: AG Photo

- To wyzwanie, bo trzeba prowadzić samochód w inny sposób i zarządzać nim inaczej, ale dzięki temu nadal mogę się ścigać, podróżować po świecie i świetnie się bawić. Nie ma więc na co narzekać - dodał.

Norris uważa, że zespoły będą udoskonalać swoje nowe konstrukcje w zawrotnym tempie, więc nie sądzi, aby drugi dzień oficjalnych testów przedsezonowych w Bahrajnie był wystarczająco miarodajny.

- Z pewnością samochód nie wydaje się tak szybki jak w ostatnich latach i nie prowadzi się tak perfekcyjnie - stwierdził. - Jestem pewien, że gdyby Max dopiero dołączył do stawki i zaczął jeździć tym bolidem, prawdopodobnie powiedziałby, że jest niesamowity.

- W porównaniu ze starszymi samochodami, jazda nim nie jest tak przyjemna, ale wciąż jest całkiem niezły.

Czytaj również:

- Jesteśmy wciąż na wczesnym etapie przygotowań, ale jestem pewien, że pod koniec roku będziemy w zupełnie innym miejscu i będziemy jeździć  znacznie szybciej.

- Każdy może mieć własne zdanie i decydować, co chce zrobić. Nikt nie powinien się na to skarżyć ani denerwować. Jemu się to nie podoba, a mi wprost przeciwnie – zakończył Norris.  

Alexander Albon, Williams

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Lando Norris, McLaren

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Charles Leclerc, Ferrari

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Nico Hulkenberg, zespół Audi F1

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Przednia część samochodu Andre Kimi Antonelli, Mercedes

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Adrian Newey, dyrektor zespołu Aston Martin Racing

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Charles Leclerc, Ferrari

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Lando Norris, McLaren

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Gabriel Bortoleto, zespół Audi F1

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Lando Norris, McLaren

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Sergio Perez, Cadillac Racing

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Oliver Bearman, zespół Haas F1

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Nico Hulkenberg, zespół Audi F1

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Liam Lawson, Racing Bulls

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Charles Leclerc, Ferrari

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Alexander Albon, Williams

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Keanu Reeves

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Pierre Gasly, Alpine

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Lando Norris, McLaren

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Charles Leclerc, Ferrari

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Sergio Perez, Cadillac Racing

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Liam Lawson, Racing Bulls

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Marc Hynes, dyrektor ds. wyścigów zespołu Cadillac F1, Graeme Lowdon, dyrektor zespołu Cadillac F1

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Pierre Gasly, Alpine

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Nico Hulkenberg, zespół Audi F1

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Lando Norris, McLaren

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Frederic Vasseur, Ferrari

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Charles Leclerc, Ferrari

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Pierre Gasly, Alpine

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Lando Norris, McLaren

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Sergio Perez, Cadillac Racing

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Oliver Bearman, zespół Haas F1

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Lando Norris, McLaren

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Lando Norris, McLaren

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Nico Hulkenberg, zespół Audi F1

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Oliver Bearman, zespół Haas F1

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Lando Norris, McLaren

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Pierre Gasly, Alpine

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Gabriel Bortoleto, zespół Audi F1

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Charles Leclerc, Ferrari

Drugi dzień testów w Bahrajnie

Formuła 1
49

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Produktywny dzień Ferrari
Następny artykuł Wolff wybaczył Antonelliemu

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Katsuta przyspieszył

WRC
WRC
Rajd Szwecji
Katsuta przyspieszył

22 lata bez Janusza Kuliga

Rajdy
Rajdy
News
22 lata bez Janusza Kuliga

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
Lando Norris

Mistrz świata na czele

Formuła 1
Formuła 1
Bahrain Pre-Season Testing
Mistrz świata na czele

Więcej pracy

Formuła 1
Formuła 1
McLaren launch
Więcej pracy

Verstappen odda numer

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Verstappen odda numer

Najnowsze wiadomości

Katsuta przyspieszył

WRC
WRC WRC
Rajd Szwecji
Katsuta przyspieszył

22 lata bez Janusza Kuliga

Rajdy
Misc Rajdy
News
22 lata bez Janusza Kuliga

Russell przyspieszył

Formuła 1
F1 Formuła 1
Bahrain Pre-Season Testing
Russell przyspieszył

Atak Solberga

WRC
WRC WRC
Rajd Szwecji
Atak Solberga

Prime

Poznaj pakiet premium

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Autor Piotr Furman
Pierwsze przymiarki Bottasa

Perez nie oszczędza Red Bulla

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Perez nie oszczędza Red Bulla

Verstappen odda numer

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Verstappen odda numer

Koniec ery Marko

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Koniec ery Marko
Zobacz więcej