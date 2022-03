Bolid McLarena - MCL36 został zaprezentowany w piątek. Angielski zespół na nadzieję, że nowa maszyna da szansę na walkę o regularne podium. Lando Norris, który niedawno przedłużył kontrakt z zespołem, jest podekscytowany modelem MCL36, jednak obawia się, że nie będzie pasował do jego stylu jazdy.

- To jest rzecz, na którą jeszcze nie znam odpowiedzi. Na chwilę obecną sprawdzałem się tylko na symulatorze. Dopóki nie wyjadę na tor, mogę gdybać, jak bolid będzie się zachowywał. Mam nadzieję, że będzie pasował do mojego stylu jazdy. Niezależnie, co się wydarzy, muszę się dostosować do warunków - stwierdził 22-letni kierowca.

Lando Norris był blisko swojej pierwszej wygranej podczas zeszłorocznego Grand Prix Rosji, jednak nieodpowiednia strategia pod deszczowe warunki zaważyła o ostatecznym wyniku. Anglik ma nadzieję, że w tym roku będzie mógł spełnić swój cel , jakim jest wygranie Grand Prix Formuły 1.

- Chcę kontynuować swój rozwój, mam nadzieję, że w tym sezonie zrobię kolejny krok do przodu. Chciałbym wygrywać, to jest nasz cel. Chcę poznać smak zwycięstwa. Mam nadzieję, że nie jest to zbyt daleko - zakończył kierowca McLarena.