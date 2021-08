Norris ruszał do wyścigu z szóstego pola. Anglik świetnie wystartował i odważnym manewrem tuż przy ścianie oddzielającej aleję serwisową wyprzedził Valtteriego Bottasa. Do pierwszego zakrętu dojechał jako czwarty.

Bottas popełnił jednak błąd, źle ocenił punkt hamowania i z impetem uderzył w tył McLarena Norrisa. Ten z kolei wpadł w bok samochodu Maxa Verstappena. Norris dotarł do alei serwisowej, ale został wycofany z rywalizacji. Uszkodzenia okazały się zbyt rozległe i zrezygnowano z prób naprawy.

Pytany w padoku przez Motorsport.com, jak trudno było ocenić punkt hamowania na mokrej nawierzchni, Norris stwierdził, iż nie było to łatwe zadanie, ale spodziewałby się więcej po najlepszych kierowcach stawki Formuły 1.

- Wszyscy jesteśmy w Formule 1 z jakiegoś powodu. Jesteśmy dobrymi kierowcami, wiemy gdzie hamować i jak oceniać punkty hamowania, zwłaszcza gdy jest mokro i przede wszystkim na pierwszym okrążeniu wyścigu.

- Jednak widać, że niektórzy dokonali kompletnie złej oceny. To denerwujące. Masz prawo oczekiwać więcej, gdy ścigasz się z czołowymi kierowcami na przedzie stawki. Oni jednak nie walczą tak zbyt często. Zwykle jadą sami, a nie w tłoku i brudnym powietrzu. Niektórzy pewnie nie mają tego doświadczenia i muszą się nauczyć.

Norris przyznał, że Bottas przeprosił go po feralnym zdarzeniu.

- Przeprosił mnie. Oczywiście to wiele nie zmienia i to ta zła część [historii]. Z całą pewnością powinien otrzymać karę. Mnie ukarano za starcie z [Sergio] Perezem, gdy trochę [brudnego] powietrza wyrzuciło go z toru. Ja całkowicie wypadłem z wyścigu. Był jeszcze incydent z Maxem [i Hamiltonem]. Wielki wypadek.

- To o wiele bardziej niebezpieczne niż to, że jakiś gość wyjedzie w żwir. Więc tak, on [Bottas] zasługuje na karę - podsumował Lando Norris.

Bottas został ukarany przez ZSS Grand Prix Węgier cofnięciem o pięć pól na starcie Grand Prix Belgii.