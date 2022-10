Lando Norris wypowiedział się na temat rezygnacji z koców grzewczych w Formule 1, odpowiadając na pytania dziennikarzy w odniesieniu do stwierdzeń Maxa Verstappena. Holender uważa, że całkowite wycofanie koców grzewczych wpłynie na zwiększenie liczby wypadków. Kierowca McLarena jest tego samego zdania.

- W Austin były najlepsze możliwe warunki, aby sprawdzić nowe opony. Była wysoka temperatura powietrza oraz toru, a do tego szybki pierwszy sektor, aby podnieść temperaturę. Mimo wszystko opony nie były zbyt dobre. Łatwo było zablokować zarówno przód, jak i tył, zupełnie nieprzewidywalnie. Wyobraźcie sobie, że przyjeżdżamy na znacznie chłodniejszy tor - komentował Norris.

Całkowity zakaz korzystania z koców grzewczych miał się pojawić wraz z przejściem na 18-calowe koła, które pierwotnie było planowane na 2021 rok. Pandemia koronawirusa sprawiła, że wdrożenie nowych regulacji w tej kwestii zostało opóźnione.

FIA ogranicza zespołom możliwość dogrzewania opon z wykorzystaniem koców, zmniejszając dopuszczalną temperaturę. W ubiegłym sezonie wynosiła ona 100 stopni Celsjusza. W sezonie 2022 limit to 70 stopni, a w przyszłym roku będzie już tylko 50. Od sezonu 2024 koce grzewcze będą całkowicie zakazane.

- To niebezpieczna decyzja. Bolid w obecnej erze Formuły 1 jest tak zaprojektowany, że nie jest stworzony do jazdy na zimnych oponach. To nie jest tak, jak w F2 lub F3, gdzie można robić cokolwiek. Będziemy dyskutować na ten temat - przyznał kierowca McLarena.