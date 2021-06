Norris udanie rozpoczął rywalizację w sezonie 2021. Anglik punktował w każdym z ośmiu wyścigów, tylko raz plasując się poza pierwszą piątką. Dwukrotnie gościł również na podium.

21-latek całkowicie przyćmił swojego nowego kolegę z McLarena - Daniela Ricciardo. Australijczyk wciąż nie może odnaleźć formy w MCL35M. Pytany z kolei o starcia z Maxem Verstappenem, Norris przyznał, że byłby w stanie zagrozić Holendrowi, gdyby dysponował odpowiednim samochodem.

- Na 100 procent. Jestem przekonany, że byłbym w stanie zmusić go do wysiłku - zapewniał Norris na antenie Sky Sports F1. - Są różne scenariusze i sytuacje, kiedy doświadczenie dochodzi do głosu. Wtedy być może miałby nade mną przewagę. W każdym wierzę, że Max jest jednym z najlepszych kierowców F1 wszech czasów.

- Myślę, że udowodnił to, odkąd dołączył do stawki w wieku 16 czy 17 lat.

Dla Norrisa to już trzeci sezon w F1 i trzeci spędzony w Woking. Sam kierowca przyznał, że bardzo dojrzał i nabył odpowiedniego doświadczenia, wiedząc jednocześnie jak może pozycjonować się w stawce.

- Przez zimę wykonałem wiele pracy, podobnie jak w trakcie całego roku. Poświęciłem temu dużo czasu i włożyłem wiele wysiłku, pracując z inżynierami, by tegoroczne wyniki były możliwe. Gdy wchodzisz w swój trzeci sezon, ludzie mówią: „nie ma już wymówek”. Podczas dwóch pierwszych jeszcze coś może ujść ci na sucho.

- Sądzę też, że po dołączeniu Danny’ego [Daniela Ricciardo] dużo więcej osób zastanawiało się, jak ja będę radził sobie w porównaniu z nim niż odwrotnie. Niewielu wiedziało, jak dobry jest Carlos [Sainz]. A tym roku pokazał to sam w pojedynkach z Charlesem Leclerkiem, którego wszyscy stawiają w gronie najlepszych kierowców F1.

Lando Norris widnieje obecnie na czwartym miejscu w tabeli kierowców. Ma na koncie 86 punktów, dziesięć mniej niż trzeci Sergio Perez.