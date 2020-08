Norris przestał szarżować

Norris awansował do Q2 z dopiero piętnastym czasem. Od pozostania w pierwszym segmencie dzieliły go 0,3 s. Kierowca McLarena przyznał, że jechał ponad swoje możliwości, co powodowało masę błędów i brak złożenia jednego właściwego okrążenia.

20-latek awansował ostatecznie aż do finałowej rozgrywki i popisał się w niej piątym rezultatem, pokonując m.in. zespołowego partnera, Carlosa Sainza.

- Nie chodzi o to, że jeżdżę zachowawczo lub coś w tym stylu - powiedział Norris. - Wręcz przeciwnie. Za bardzo się starałem w Q1 i Q2. Popełniałem błędy, zwłaszcza przy silniejszym wietrze.

- Czułem, że im bardziej się staram, tym gorzej to wychodziło. Wystarczyła odrobina wiatru i już byłem poza limitem. Jechałem więc poniżej swojej granicy. Miałem trochę podsterowności, ale nie kosztowało mnie to dużo i nie sprawiło bym popełnił duży błąd.

- Kiepsko spisałem się w Q1 i Q2, jednak nie dlatego, iż jechałem zachowawczo. Chwilami po prostu przesadzałem. Kiedy nadeszła ostateczna rozgrywka, poradziłem sobie dobrze - podsumował Lando Norris.