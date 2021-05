Norris świetnie rozpoczął swój trzeci sezon w Formule 1. W żadnym z trzech pierwszych wyścigów nie wypadł poza czołową piątkę. W Imoli zdobył swoje drugie podium w karierze.

Weekend w Barcelonie nie wyszedł 21-latkowi równie dobrze. W kwalifikacjach - choć awansował do Q3 - wykręcił dopiero dziewiąty wynik i narzekał, że lepszej pozycji pozbawił go Nikita Mazepin, przeszkadzając podczas pierwszego segmentu czasówki. W wyścigu Norris zdołał awansować tylko o jedną pozycję.

Pochodzący z Bristolu kierowca był rozczarowany po rywalizacji na Circuit de Barcelona-Catalunya, jednak szef ekipy McLarena - Andreas Seidl jest przekonany, że Norris szybko wrócić na wyższe pozycje.

- Myślę, że nie ma potrzeby go pocieszać. Koniec końców musimy zaakceptować przebieg tego weekendu - powiedział Seidl. - Niestety, nie byliśmy w stanie zakwalifikować się wyżej, mimo że samochód miał odpowiedni potencjał. Okoliczności znamy. Dlatego ważne jest, by po prostu o tym zapomnieć.

- Uważam, że w wyścigu [Norris] zrobił, co mógł. My, jako zespół, również zrobiliśmy wszystko. Nic więcej ponad P8 nie było możliwe i trzeba to zaakceptować. Ważne jest również spojrzenie na pozytywy. Awansował o jedną pozycję na torze, na którym niełatwo wyprzedzać. Zdobyliśmy łącznie 12 punktów [Daniel Ricciardo dojechał jako szósty] w weekend, podczas którego Ferrari było bardzo mocne.

- Lando miał świetny początek sezonu z niesamowitymi występami, więc nie ma potrzeby go podbudowywać. Wszystko w porządku. Jestem przekonany, że szybko zaatakuje ponownie.

Grand Prix Monako zaplanowano w dniach 20-23 maja.