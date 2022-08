McLaren nie najlepiej rozpoczął sezon, ale weekend po weekendzie ekipa z Woking poprawiała swoje osiągi. Obecnie ma na koncie 95 punktów, a 76 z nich jest dziełem Norrisa. Daniel Ricciardo zdobył jedynie 19 i wciąż nie może dogadać się z samochodem.

Jednak problemy w MCL36 miał też Norris, przyznając, iż tegoroczna konstrukcja wymusiła u niego zmianę stylu jazdy.

- Nie sądzę, bym mógł zdecydowanie powiedzieć, że samochód jest stworzony dla mnie - przyznał Norris w rozmowie z Motorsport.com. - To, co chcę od samochodu jest kompletnym przeciwieństwem tego, co mi on aktualnie oferuje. Powiedziałbym, że bolid, który mam teraz, nie jest tym, czego bym chciał i bardzo do mnie nie pasuje.

- Nie jest zły. Jest jaki jest. Trzeba się przyzwyczaić. Dlatego też, uważam, że wykonałem niezłą pracę, dostosowując się do czegoś, co nie do końca jest tym, co bym chciał mieć.

Norris ma z McLarenem wieloletni kontrakt, na mocy którego pozostanie w Woking aż do końca sezonu 2025. Z tego też względu, 22-latek przyznał, że stara się, by jego głos bardziej się liczył przy ustalaniu koncepcji samochodu.

- Wyrażam swoją opinię i mówię, co moim zdaniem może sprawić, że pojadę szybciej. Czasami jest to coś zupełnie innego, niż czuje Daniel. Jednak generalnie mamy spójny pogląd na temat tego, co musimy poprawić.

- Z całą pewnością ja udzielam się więcej. Nie chcę jednak mówić zbyt dużo, ponieważ każdy ma swoją pracę i jest profesjonalistą w swoim fachu. Chcę wyrażać swoją opinię niezależnie czy potem zostanie uznana. Po prostu głośne mówienie i bycie pewnym siebie w takich sprawach jest dobre.

