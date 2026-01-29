Norris: To niewiarygodne
Lando Norris przyznał, że czuł się wprost surrealistycznie, kiedy wyjechał na tor w Barcelonie jako panujący mistrz świata.
Lando Norris, Mclaren
McLaren przełożył rozpoczęcie testów przedsezonowych na środę. Zespoły mogą wybrać maksymalnie trzy dni, podczas których sprawdzą swoje bolidy, co oznacza, że Norris będzie testował swojego MCL40 do piątku.
- Po prostu miło było wrócić na tor i zobaczyć numer jeden na moim samochodzie – to wciąż wydaje się dość surrealistyczne – powiedział Norris.
- Widziałem to na ekranie pomiaru czasu i nadal uważam to za niewiarygodne. Teraz naprawdę po raz pierwszy widzę to na swoim kombinezonie, na samochodzie, na ekranach pomiaru czasu i wygląda to świetnie.
- W środę pierwszy raz zobaczyłem samochód w całości, bo był składany do ostatniej chwili. To niesamowite widzieć całą ekipę, która ciężko pracuje i jak to wszystko się układa.
Norris powiedział, że spędził dzień głównie na poznawaniu swojego MCL40, który zgodnie z nowymi przepisami jest radykalnie innym samochodem niż poprzednik, którym zdobył tytuł mistrza świata w 2025 roku.
- Po raz pierwszy zapoznałem się z całym samochodem, próbując zrozumieć jak działa. To był produktywny dzień, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby wszystko zrozumieć i upewnić się, że wszystko działa tak, jak powinno.
Zapytany o to, jak jeździ się samochodem z mniejszym dociskiem, aktywną aerodynamiką i znacznie zmodyfikowana jednostką napędową, Brytyjczyk odpowiedział: - Jest zupełnie inny. Jest o krok wolniejszy pod względem prędkości w zakrętach.
- Jeśli chodzi o przyspieszenie i prędkość na prostych, prawdopodobnie wydaje się szybszy niż w zeszłym roku - dodał.
- Trzeba jednak poświęcić więcej uwagi jednostce napędowej i wykorzystaniu energii elektrycznej. Wszystkie te rzeczy są pod pewnymi względami bardziej skomplikowane i po prostu inne. A kiedy coś jest inne, zawsze trzeba poświęcić trochę więcej czasu, aby sobie z tym poradzić.
Główny projektant McLarena, Rob Marshall, powiedział, że ekipa broniąca tytułu nie znalazła żadnych niespodzianek, gdy po raz pierwszy wyjechała na tor.
- Samochód spisywał się całkiem dobrze i jesteśmy z niego całkiem zadowoleni - powiedział. - Oczywiście były drobne problemy, ale w ciągu dnia je wyeliminowaliśmy.
- Traktujemy ten tydzień jako typowy test, więc chodzi o to, aby samochód był niezawodny i aby jeździł. Na razie próbujemy wszystkiego jeśli chodzi o ustawienia, ale trochę lepiej go dostroimy, kiedy dotrzemy do Bahrajnu. Temperatury w Hiszpanii są teraz tak niskie, że uzyskanie reprezentatywnych czasów okrążeń będzie oczywiście bardzo trudne.
McLaren potwierdził, że w czwartek za kierownicą MCL40 zasiądzie Oscar Piastri, a w piątek samochodem podzielą się obaj kierowcy.
