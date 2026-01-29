Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
Formuła 1 Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing

Norris: To niewiarygodne

Lando Norris przyznał, że czuł się wprost surrealistycznie, kiedy wyjechał na tor w Barcelonie jako panujący mistrz świata.

Piotr Furman Filip Cleeren
Opublikowano:
Dodaj jako preferowane źródło
Lando Norris, Mclaren

Lando Norris, Mclaren

McLaren przełożył rozpoczęcie testów przedsezonowych na środę. Zespoły mogą wybrać maksymalnie trzy dni, podczas których sprawdzą swoje bolidy, co oznacza, że ​​Norris będzie testował swojego MCL40 do piątku.

- Po prostu miło było wrócić na tor i zobaczyć numer jeden na moim samochodzie – to wciąż wydaje się dość surrealistyczne – powiedział Norris.

- Widziałem to na ekranie pomiaru czasu i nadal uważam to za niewiarygodne. Teraz naprawdę po raz pierwszy widzę to na swoim kombinezonie, na samochodzie, na ekranach pomiaru czasu i wygląda to świetnie.

- W środę pierwszy raz zobaczyłem samochód w całości, bo był składany do ostatniej chwili. To niesamowite widzieć całą ekipę, która ciężko pracuje i jak to wszystko się układa.

Czytaj również:

Norris powiedział, że spędził dzień głównie na poznawaniu swojego MCL40, który zgodnie z nowymi przepisami jest radykalnie innym samochodem niż poprzednik, którym zdobył tytuł mistrza świata w 2025 roku.

- Po raz pierwszy zapoznałem się z całym samochodem, próbując zrozumieć jak działa. To był produktywny dzień, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby wszystko zrozumieć i upewnić się, że wszystko działa tak, jak powinno.

Zapytany o to, jak jeździ się samochodem z mniejszym dociskiem, aktywną aerodynamiką i znacznie zmodyfikowana jednostką napędową, Brytyjczyk odpowiedział: - Jest zupełnie inny. Jest o krok wolniejszy pod względem prędkości w zakrętach.

- Jeśli chodzi o przyspieszenie i prędkość na prostych, prawdopodobnie wydaje się szybszy niż w zeszłym roku - dodał.

- Trzeba jednak poświęcić więcej uwagi jednostce napędowej i wykorzystaniu energii elektrycznej. Wszystkie te rzeczy są pod pewnymi względami bardziej skomplikowane i po prostu inne. A kiedy coś jest inne, zawsze trzeba poświęcić trochę więcej czasu, aby sobie z tym poradzić.

Główny projektant McLarena, Rob Marshall, powiedział, że ekipa broniąca tytułu nie znalazła żadnych niespodzianek, gdy po raz pierwszy wyjechała na tor.

Czytaj również:

- Samochód spisywał się całkiem dobrze i jesteśmy z niego całkiem zadowoleni - powiedział. - Oczywiście były drobne problemy, ale w ciągu dnia je wyeliminowaliśmy.

- Traktujemy ten tydzień jako typowy test, więc chodzi o to, aby samochód był niezawodny i aby jeździł. Na razie próbujemy wszystkiego jeśli chodzi o ustawienia, ale trochę lepiej go dostroimy, kiedy dotrzemy do Bahrajnu. Temperatury w Hiszpanii są teraz tak niskie, że uzyskanie reprezentatywnych czasów okrążeń będzie oczywiście bardzo trudne.

McLaren potwierdził, że w czwartek za kierownicą MCL40 zasiądzie Oscar Piastri, a w piątek samochodem podzielą się obaj kierowcy.

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Dołączył McLaren

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Ogier krytykuje Hankooka

WRC
WRC
Rajd Monte Carlo
Ogier krytykuje Hankooka

Czy Hadjar da radę?

Formuła 1
Formuła 1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
Czy Hadjar da radę?

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
Lando Norris

McLaren do ostatniej chwili

Formuła 1
Formuła 1
McLaren do ostatniej chwili

Piastri murem za McLarenem

Formuła 1
Formuła 1
Piastri murem za McLarenem

Verstappen odda numer

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Verstappen odda numer
Więcej o
McLaren

Dołączył McLaren

Formuła 1
Formuła 1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
Dołączył McLaren

Zaczną później

Formuła 1
Formuła 1
Zaczną później

Co by było, gdyby?

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Abu Zabi
Co by było, gdyby?

Najnowsze wiadomości

Team LRP Poland ogłosił skład

Motocykle
Misc Motocykle
Team LRP Poland ogłosił skład

Angelard pnie się w górę

Inne Zawody
inne Inne Zawody
Angelard pnie się w górę

Ogier krytykuje Hankooka

WRC
WRC WRC
Rajd Monte Carlo
Ogier krytykuje Hankooka

Czy Hadjar da radę?

Formuła 1
F1 Formuła 1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
Czy Hadjar da radę?

Prime

Poznaj pakiet premium

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Autor Piotr Furman
Pierwsze przymiarki Bottasa

Perez nie oszczędza Red Bulla

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Perez nie oszczędza Red Bulla

Verstappen odda numer

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Verstappen odda numer

Koniec ery Marko

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Koniec ery Marko
Zobacz więcej