McLaren przełożył rozpoczęcie testów przedsezonowych na środę. Zespoły mogą wybrać maksymalnie trzy dni, podczas których sprawdzą swoje bolidy, co oznacza, że ​​Norris będzie testował swojego MCL40 do piątku.

- Po prostu miło było wrócić na tor i zobaczyć numer jeden na moim samochodzie – to wciąż wydaje się dość surrealistyczne – powiedział Norris.

- Widziałem to na ekranie pomiaru czasu i nadal uważam to za niewiarygodne. Teraz naprawdę po raz pierwszy widzę to na swoim kombinezonie, na samochodzie, na ekranach pomiaru czasu i wygląda to świetnie.

- W środę pierwszy raz zobaczyłem samochód w całości, bo był składany do ostatniej chwili. To niesamowite widzieć całą ekipę, która ciężko pracuje i jak to wszystko się układa.

Norris powiedział, że spędził dzień głównie na poznawaniu swojego MCL40, który zgodnie z nowymi przepisami jest radykalnie innym samochodem niż poprzednik, którym zdobył tytuł mistrza świata w 2025 roku.

- Po raz pierwszy zapoznałem się z całym samochodem, próbując zrozumieć jak działa. To był produktywny dzień, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby wszystko zrozumieć i upewnić się, że wszystko działa tak, jak powinno.

Zapytany o to, jak jeździ się samochodem z mniejszym dociskiem, aktywną aerodynamiką i znacznie zmodyfikowana jednostką napędową, Brytyjczyk odpowiedział: - Jest zupełnie inny. Jest o krok wolniejszy pod względem prędkości w zakrętach.

- Jeśli chodzi o przyspieszenie i prędkość na prostych, prawdopodobnie wydaje się szybszy niż w zeszłym roku - dodał.

- Trzeba jednak poświęcić więcej uwagi jednostce napędowej i wykorzystaniu energii elektrycznej. Wszystkie te rzeczy są pod pewnymi względami bardziej skomplikowane i po prostu inne. A kiedy coś jest inne, zawsze trzeba poświęcić trochę więcej czasu, aby sobie z tym poradzić.

Główny projektant McLarena, Rob Marshall, powiedział, że ekipa broniąca tytułu nie znalazła żadnych niespodzianek, gdy po raz pierwszy wyjechała na tor.

- Samochód spisywał się całkiem dobrze i jesteśmy z niego całkiem zadowoleni - powiedział. - Oczywiście były drobne problemy, ale w ciągu dnia je wyeliminowaliśmy.

- Traktujemy ten tydzień jako typowy test, więc chodzi o to, aby samochód był niezawodny i aby jeździł. Na razie próbujemy wszystkiego jeśli chodzi o ustawienia, ale trochę lepiej go dostroimy, kiedy dotrzemy do Bahrajnu. Temperatury w Hiszpanii są teraz tak niskie, że uzyskanie reprezentatywnych czasów okrążeń będzie oczywiście bardzo trudne.

McLaren potwierdził, że w czwartek za kierownicą MCL40 zasiądzie Oscar Piastri, a w piątek samochodem podzielą się obaj kierowcy.