Podczas gdy Mercedes z Red Bullem walczyli z przodu o tytuł mistrzowski konstruktorów, McLaren i Ferrari toczyli zaciętą batalię o trzecie miejsce.

Ekipa z Woking kilkakrotnie zajmowała miejsce na podium. Najlepszym ich wynikiem w sezonie było Grand Prix Włoch, gdzie Daniel Ricciardo i Lando Norris zajęli kolejno pierwsze i drugie miejsce.

Ferrari znalazło się pięć razy w pierwszej trójce. Mocna końcówka sezonu w wykonaniu ekipy z Maranello sprawiła, że ostatecznie zakończyła ona sezon na trzeciej pozycji.

Lando Norris twierdzi, że rywalizacja między McLarenem, a Ferrari może przynieść korzyści w przyszłym roku.

- Myślę, że nam to bardzo pomoże. Ciągła walka trzymała nas w napięciu, co budowało naszą mentalność. Czasami łatwo jest popaść w samozadowolenie i stracić kontrolę nad dobrą pozycją. Staraliśmy się nie wpaść w tą pułapkę, co myślę, że w pewnym stopniu nam się udało - tłumaczył Brytyjczyk.

22-latek uważa, że McLaren poczynił znaczne postępy w porównaniu do 2020 roku, mimo tego, że zespół spadł w klasyfikacji konstruktorów na czwartą lokatę.

- Jesteśmy bliżej czołówki niż większość zespołów. To był dobry sezon i to nie tylko pod względem wyników. Pracowaliśmy nad tym, żeby zmaksymalizować osiągi, co się udało.

- Myślę, że jesteśmy w lepszej sytuacji na przyszły rok w porównaniu do innych. Mam nadzieję, że będziemy częściej ścigać się z kierowcami z przodu stawki.

Podobne odczucia, co do rywalizacji między zespołami miał dyrektor sportowy Ferrari, Laurent Mekies.

- Staraliśmy się wykorzystać ten rok, aby stać się lepszym zespołem. Wiemy, jak mocnym rywalem jest dla nas McLaren. Rywalizacja z nimi to był dobry trening, przed sezonem z nowymi regulacjami - oznajmił 44-latek.