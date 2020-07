Norris z karą relegacji

Żółta flaga pojawiła się na torze, gdy Nicholas Latifi zatrzymał swojego Williamsa. Norris, choć ostrzegany przez zespół, wyprzedził Pierre'a Gasly'ego w zakręcie numer 5.

Kierowca McLarena został wezwany przez sędziów. Ci postanowili ukarać 20-latka karą przesunięcia o trzy miejsca do tyłu na polach startowych do niedzielnego wyścigu. Ponadto Norris otrzymał dwa punkty karne. Do tej pory zachowywał czyste konto.

Sędziowie wysłuchali wyjaśnień kierowcy samochodu numer 4, przedstawiciela zespołu oraz obejrzeli zapis wideo. Ujęcie z kamery pokładowej jasno wskazuje, że kierowca wyprzedził samochód numer 10, gdy świeciły się żółte panele, a flagi były pokazywane - brzmi fragment komunikatu.

Podczas minionego weekendu podobną karę otrzymał Lewis Hamilton. Brytyjczyk nie zwolnił podczas końcowych fragmentów decydującej części kwalifikacji do Grand Prix Austrii.