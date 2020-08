Norris za mało ryzykował

Norris zamknął pierwszą dziesiątkę i zdołał wywalczyć jeden punkt, jednak generalnie był rozczarowany przebiegiem wyścigu. Zespołowy kolega, Carlos Sainz tym razem okazał się lepszy o dwie pozycje.

20-latek ruszał z ósmego pola. W ostatnim czasie dał się poznać jako kierowca niestroniący od odważnych manewrów, jednak tym razem postanowił zachować ostrożność zarówno na dojeździe, jak i w samym zakręcie numer 1. Rok temu w tym samym miejscu zakończył swój wyścig po starciu z Lancem Strollem.

Brytyjczyk stracił dwa miejsca i choć czuł, że samochód stać na więcej, zwłaszcza na długim dystansie, utknął za rywalami, a wyprzedzanie na Circuit de Barcelona-Catalunya nie należy do najłatwiejszych.

- Straciłem dwie pozycje już na starcie - opowiedział Norris. - Nie chodzi o samo ruszenie, to było całkiem dobre. Stało się to w pierwszym zakręcie. Nie zaatakowałem go odpowiednio, nie zaryzykowałem wystarczająco i czasem tak już jest, że tracisz pozycje.

- Wolałem przejechać pierwszy zakręt, niż się rozbić. Taką decyzję podjąłem. Być może następnym razem będę musiał to zmienić, ponieważ tutaj trudno jest wyprzedzać i po raz kolejny się o tym przekonaliśmy. Sądzę, że mieliśmy dobre tempo i szkoda, że nie mogliśmy z niego skorzystać.

- Czułem, że jadę szybciej niż ci przede mną, ale utknąłem „w pociągu” i nic nie mogłem zrobić. Jestem trochę zirytowany, ale następnym razem pójdzie nam lepiej.

Norris zgromadził w sześciu wyścigach 39 punktów i widnieje na siódmym miejscu w klasyfikacji indywidualnej.