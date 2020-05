Norris zachęca F1 do większej otwartości

Lando Norris - kierowca McLarena, uważa to za coś pozytywnego i wzywa królową sportów motorowych do kontynuowania tego trendu. Jest zdania, że pewne rzeczy można jeszcze poprawić w tym zakresie.

Sądzi, że przekazanie fanom kolejnych, dodatkowych informacji pomoże im zrozumieć wszystko, co dzieje się podczas wyścigu, a nawet sesji treningowej, jak również za kulisami. Dlatego przyklaskuje, że F1TV oferuje dostęp do wszelkiej komunikacji radiowej, nie tylko tej nadawanej podczas oficjalnej transmisji.

- Dostęp powinien być jeszcze bardziej otwarty dla wszystkich, którzy chcą usłyszeć, co dzieje się za kulisami, rozmowy z naszymi inżynierami i wszystkimi pozostałymi, chociaż tak w pewnym stopniu jest teraz - powiedział Norris w rozmowie z dziennikarzem Willem Buxtonem na Instagramie.

- Dzięki F1TV można nasłuchiwać komunikacji radiowej, co mówią kierowcy i dowiedzieć się więcej o tym, co się dzieje, a nie tylko obserwować transmisję telewizyjną. Dobrze, że F1 otwiera się bardziej w tym aspekcie i ludzie mogą zobaczyć więcej - dodał.

W tym samym duchu Norris i inni kierowcy, tacy jak np. Charles Leclerc, korzystają obecnie z platformy Twitch, aby przy okazji simracingu utrzymywać kontakt z fanami.

- Jest inaczej i spokojniej, wszyscy ze sobą rozmawiamy; jest to przeciwieństwo tego, co dzieje się w normalnym wyścigu, w którym dyskutujesz ze swoim inżynierem na poważne tematy. To co innego, ale jest świetnie i sądzę, że to fajna opcja zarówno dla nas, jak i fanów, którzy chcą, abyśmy rywalizowali i zapewniali dobrą zabawę - zakończył.