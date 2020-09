Norris zrezygnował ze specjalnego kasku

Norris, którego dziadkowie ze strony matki są Belgami, zamierzał użyć specjalnie przygotowanego kasku. Projekt zawiera flagę Flandrii i przedstawia lwa na żółtym tle. Jednak wizerunek lwa wykorzystywany jest w Belgii przez jedną ze skrajnie prawicowych partii. Kierowca McLarena nie był tego świadomy, a kask miał uhonorować dziadka i babcię, których zdjęcie również się na nim pojawiło.

- W ten weekend chciałem, aby projekt kasku był hołdem dla moich belgijskich korzeni, w szczególności dla dziadków, których zdjęcie umieściłem w tylnej części. Nie zdawałem sobie sprawy z powiązań tego konkretnego motywu [lwa], ale gdy tylko się o tym dowiedziałem, stało się jasne, iż jego dalsze użycie byłoby niewłaściwe.

- Kask nigdy nie miał być deklaracją polityczną. Dla mnie osobiście był to fajny projekt odnoszący się do mojego pochodzenia. Jednak nie chcę powodować podziałów ani nikogo obrażać, więc postanowiłem wrócić do standardowego projektu.