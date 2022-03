Alfa swoją oficjalną prezentację zapowiedziała dopiero na 27 lutego i tym samym odsłoni się jako ostatni zespół w stawce. Wcześniej - podczas pierwszej tury przedsezonowych testów w Barcelonie - nowy samochód będzie jeździł w testowym malowaniu.

Okazało się, że C42 - tegoroczny bolid ekipy z Hinwil - wyjechał na tor wcześniej, niż się spodziewano. We wtorek Alfa Romeo zorganizowała shakedown samochodu na torze Fiorano, wykorzystując do tego celu jeden z dwóch przysługujących dni filmowych. Ograniczony regulaminem dystans to 100 kilometrów.

Za kierownicą C42 zasiadł Valtteri Bottas. W regionie Emilia-Romania rano padał deszcz i test rozpoczęto dopiero około południa. Samochód „odziany” został w kamuflaż, by nie zdradzić zbyt wielu szczegółów technicznych.

Drugim kierowcą zespołu jest tegoroczny debiutant, chińczyk Guanyu Zhou. W rezerwie pozostaje Robert Kubica.

Galeria - Alfa Romeo C42:

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 1 / 9 Autor zdjęcia: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 2 / 9 Autor zdjęcia: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 3 / 9 Autor zdjęcia: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 4 / 9 Autor zdjęcia: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 5 / 9 Autor zdjęcia: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 6 / 9 Autor zdjęcia: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 7 / 9 Autor zdjęcia: Davide Cavazza 2022 Alfa Romeo in action 8 / 9 Autor zdjęcia: Davide Cavazza 2022 Alfa Romeo in action 9 / 9 Autor zdjęcia: Davide Cavazza