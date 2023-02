Valtteri Bottas poprowadził bolid po raz pierwszy podczas dnia filmowego na torze w Katalonii, a Guanyu Zhou ma go wypróbować po południu. Było to pierwsze ujawnienie prawdziwego projektu, wcześniej widzianego tylko w formie samochodu pokazowego i renderów, a także pierwszy przejazd po torze dla konstrukcji na 2023 rok.

Szwajcarski zespół zwrócił szczególną uwagę na tył samochodu, który ma nową skrzynię biegów oraz zupełnie inne tylne zawieszenie i układ chłodzenia w porównaniu do C42.

Jednak głównym celem wszystkich zespołów, nawet podczas jazd próbnych i testów w Bahrajnie, będzie wpływ nowych przepisów dotyczących podłóg, które zostały wprowadzone, aby zapobiec zjawisku dobijania, które było cechą charakterystyczną sezonu 2022.

C43 ma wyraźnie inną podłogę w Hiszpanii w porównaniu do tej widocznej na renderach i w samochodzie pokazowym, który miał bardzo charakterystyczną krawędź z wycięciami.

Dyrektor techniczny Alfy Romeo, Jan Monchaux, ma nadzieję, że dodatkowa wiedza, jaką dysponują teraz zespoły, rozwiąże problem. Ostrzegł również, że zespół musi przejść bezproblemowe testy, zwłaszcza w Bahrajnie.

- Mamy tylko trzy dni zimowych testów. Gdybyśmy znaleźli się w podobnej sytuacji jak w zeszłym roku, byłby to koszmar. Gdybyśmy spędzili półtora dnia w garażu, próbując naprawić samochód, jak to miało miejsce w zeszłym roku podczas pierwszych testów w Barcelonie, to początek sezonu byłby naprawdę zagrożony - przyznał Monchaux.

- Nadzieje są dość duże, biorąc pod uwagę to, co powiedziała FIA i wszystkie wskaźniki oraz metody, które opracowaliśmy wewnętrznie. Tak naprawdę nie można całkowicie pozbyć się zjawiska dobijania. Możesz po prostu opóźnić moment, w którym zacznie się to objawiać. Mam nadzieję, że wraz ze zmianami zasad i pracą, którą wykonaliśmy przy opracowywaniu nowej podłogi, odsunęliśmy ten pułap poza osiągalny obszar - dodał dyrektor techniczny Alfy Romeo.

Zespoły mogą przejechać tylko 100 kilometrów w ciągu dwóch dni filmowych w sezonie, używając demonstracyjnych opon Pirelli.

Oczekuje się, że wszystkie zespoły przeprowadzą testy w nadchodzących dniach, a jazdy w Wielkiej Brytanii będą prowadzone na Silverstone. Niektóre zespoły, w tym Williams i Aston Martin, wykorzystają drugi z dni filmowych w Bahrajnie, tuż przed rozpoczęciem oficjalnych testów.