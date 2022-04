Tytuł dyrektora sportowego był jednym z kilku posiadanych przez Michaela Masiego. Po zwolnieniu Australijczyka praca została przeniesiona między Petera Bayera oraz nowych dyrektorów wyścigowych Nielsa Witticha i Eduardo Freitasa.

FIA chce jednak, żeby dane stanowisko zajęła jedna osoba ma nim być Francois Sicard. Oczekuje się, że dyrektor ekipy DAMS będzie starannie nadzorował przepisy sportowe, a także współpracował z władzami Formuły 1 w kwestii ustalania kalendarza wyścigów i licencjonowania torów. Nowa persona ma również nadzorować takie serie, jak F2, F3, F4 oraz Formula Regional.

Sicard nie był wcześniej zaangażowany w F1, jednak Francuz ma duże doświadczenie w innych obszarach motorsportu. Od 1991 roku pracował dla Renault, następnie przeszedł do Renault Sport. Francuz był zaangażowany w tworzenie serii World Series by Renault, z której wywodzą się m.in Sebastian Vettel, Robert Kubica i Pastor Maldonado.

W 2012 roku przeszedł do zespołu DAMS, z którym był związany do obecnej chwili . Data rozpoczęcia pracy nowego dyrektora nie jest jeszcze znana, prawdopodobnie nastąpi to za kilka tygodni, kiedy dojdzie do finalizacji kontraktu z francuskim zespołem.