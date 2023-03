O nowej umowie poinformowano w środowe popołudnie. Promotorem pozostaje Projekt Spielberg GmbH & Co HK.

Areną Grand Prix Austrii w dalszym ciągu będzie Red Bull Ring, w przeszłości znany jako Osterreichring oraz A1-Ring. Formuła 1 wróciła do Spielbergu w 2014 roku po przerwie trwającej od sezonu 2003.

Stefano Domenicali, dyrektor generalny F1, przekazał: - Grand Prix Austrii to idealne połączenie wymagającego toru, wysokich prędkości i pięknego obiektu dla naszych fanów, więc cieszę się, że będziemy wracać na Red Bull Ring co najmniej do 2027 roku.

- W tym roku świętujemy dziesiąty sezon od momentu powrotu do Spielbergu i chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w prace nad przedłużeniem tego kontraktu, zwłaszcza promotorowi i Red Bullowi.

- Chcę też złożyć hołd Dietrichowi Mateschitzowi za miłość, pasję i wizję, które wniósł do Formuły 1, co zapewniło imprezie sukces i entuzjazm dla naszego sportu pochodzący z Austrii i całego świata.

W sezonach 2020 i 2021 na Red Bull Ringu odbyły się po dwa wyścigi. Aby uzupełnić zaburzony przez pandemię koronawirusa harmonogram włączono do kalendarza Grand Prix Styrii. Tegoroczne Grand Prix Austrii odbędzie się w dniach 30 czerwca - 2 lipca.

