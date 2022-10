Techniczna nowinka, która zadebiutuje podczas nadchodzącego weekendu z Grand Prix Stanów Zjednoczonych, to owoc współpracy z brytyjską firmą Seamless Digital. Oba MCL36 będą jeździć ze specjalnymi panelami podczas wszystkich sesji treningowych aż do końca bieżącego sezonu.

Panele zamontowane są po obu stronach kokpitu. Ich pozycja sprawia, że wyświetlane reklamy będą widoczne na ujęciach z kamer pokładowych. Logotypy pokazujące się na panelach mogą być dowolnie zmieniane, nawet podczas obecności samochodu na torze.

Panele zamontowane w McLarenach to pierwsze tego typu rozwiązanie w sporcie motorowym. Umowa z Seamless Digital umożliwia wykorzystanie ich również w innych dyscyplinach, w których zaangażowany jest McLaren Racing. Technologia rozwijana była przez kilka lat, ale ze względu na masę i dbałość o każdy gram w Formule 1, dopiero teraz udało się ją zastosować.

Louise McEwan, dyrektor wykonawcza ds. marki i marketingu w McLarenie, przekazała: - Cieszymy się, mogąc wspólnie z Seamless Digital zaprezentować jedną z najbardziej ekscytujących innowacji w branży reklamy cyfrowej.

- Możliwość zmiany marek widocznych na naszych samochodach to wielki przełom w tej dziedzinie i nie możemy się doczekać, by ujrzeć, jak wielki wpływ będzie to miało na tę branżę.

McLaren announcement Android 5G Photo by: McLaren