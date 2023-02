W poniedziałek w akcji byli obaj reprezentanci Alpine, Esteban Ocon oraz jego nowy partner Pierre Gasly. Shakedown A523 przeprowadzono w ramach tzw. dnia filmowego, na dystansie stu kilometrów.

Ocon jako pierwszy zasiadał za kierownicą nowej maszyny. Po południu bolid przejął Gasly. Zespół poinformował, że z autem nie było żadnych problemów.

- Dopiero po powrocie na tor w samochodzie Formuły 1 zdajesz sobie sprawę, jak bardzo za tym tęsknisz. To był zaszczyt poprowadzić dzisiaj A523 i doświadczyć z pierwszej ręki całej ciężkiej pracy i ulepszeń, które zostały wprowadzone w tym bolidzie - powiedział Ocon. - Wielkie podziękowania dla wszystkich kobiet i mężczyzn w Viry i Enstone za osiągnięcie tego kamienia milowego.

- Pierwsze okrążenie zawsze jest pamiętne i cieszę się, że dziś wszystko poszło gładko - dodał. - Pokażemy A523 światu w najbliższy czwartek, a także na torze w Bahrajnie w przyszłym tygodniu.

- To fantastyczne uczucie, że znów mogłem pojeździć, zwłaszcza w moich nowych barwach Alpine - przekazał Gasly. - Dzisiaj chodziło o wstępne wyczucie samochodu i wszystko poszło bardzo dobrze. Wiem, że każdy w zespole niestrudzenie pracował nad rozwojem auta przez zimę i to dumny moment, że mogłem go dziś poprowadzić i spotkać się z naszymi ludźmi w garażu. Nie mogę doczekać się czwartkowej prezentacji, a potem jeszcze lepszego poznania bolidu podczas testów.

Oficjalne testy przedsezonowe odbędą się w Bahrajnie w dniach 23-25 lutego.

Matt Harman, dyrektor techniczny Alpine, dodał: - Shakedown w Silverstone to był kolejny kamień milowy z A523 i jestem zadowolony, że dzień przebiegł tak gładko. Rano pojeździł Esteban, aby sprawdzić, czy wszystkie systemy działają poprawnie, a także przeprowadził zwykły program instalacyjny. Po południu Pierre po raz pierwszy zasiadł za kierownicą A523 i przejechał osiem okrążeń, aby odnaleźć się w nowym otoczeniu. Oczywiście obowiązują nas limity (kilometrów) i jazdy nie są reprezentatywne, ale z pewnością mieliśmy wspaniały dzień i teraz czekamy na testy w Bahrajnie, gdzie będziemy kontynuowali naukę samochodu.

