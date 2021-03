Nowe barwy Haas F1 Team

Haas F1 Team wkracza w sezon 2021 po ciężkich dla nich mistrzostwach 2020, podczas których zdobył zaledwie trzy punkty i zajął dziewiąte miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Do nadchodzącej kampanii przystąpi z zupełnie nowym składem kierowców, pod odejściu Romaina Grosjeana i Kevina Magnussena.

W amerykańskiej ekipie będzie jeździło dwóch debiutantów, protegowany Ferrari - Mick Schumacher oraz Nikita Mazepin, którego ojciec (Dmitrij Mazepin, prezes Uralkali) wnosi poważny budżet do zespołu.

W tym roku wystawią samochód VF-21, w bardzo dużym stopniu oparty na projekcie z sezonu 2020. Już teraz większość zasobów przeznaczyli na przygotowania do mistrzostw 2022, nowej ery w Formule 1.

VF-21 zostanie odsłonięty w piątek rano dwunastego marca, pierwszego dnia testów przedsezonowych.

- Bardzo się cieszę, że mogę powitać Uralkali w Formule 1 jako partnera tytularnego zespołu Haas F1 - powiedział właściciel zespołu, Gene Haas. - Cieszymy się, że będziemy reprezentować ich markę przez cały sezon. To ekscytujący czas dla zespołu, z Uralkali wchodzącym na pokład oraz z Nikitą Mazepinem i Mickiem Schumacherem w naszych samochodach. Mamy nadzieję, że nawiążemy walkę z resztą stawki i zdobędziemy kilka punktów. Za nami trudne sezony, ale mamy spojrzenie długoterminowe, szczególnie na 2022 rok i nowe przepisy.

Rosyjska firma Uralkali została sponsorem tytularnym ekipy, stąd nowe biało-czerwono-niebieskie barwy samochodu. Mazepinowi natomiast nie wolno występować pod rosyjską flagą w mistrzostwach świata na podstawie ograniczeń nałożonych na ten kraj w wyniku skandalu dopingowego. Zespół natomiast otrzymał zgodę od FIA na takie malowanie VF-21.

- Nie jest tajemnicą, że VF-21 nie będzie rozwijany, ponieważ koncentrujemy teraz naszą energię na przyszłorocznym samochodzie, mając nadzieję na bardziej wyrównaną stawkę. Wszyscy wiedzą, jakiego miejsca spodziewamy się w tym roku, chociaż musimy być gotowi na wykorzystanie każdej nadarzającej się szansy - powiedział szef zespołu Günther Steiner.

W odniesieniu do Schumachera i Mazepina, dodał: - Najpierw czekają ich testy. Czas możliwy do spędzenia za kierownicą jest krótki, więc będzie to stroma krzywa uczenia się. W każdym razie nie mogę doczekać się, kiedy zobaczę ich rozwój, jak kierowców Uralkali Haas F1 Team.

Galeria zdjęć: Nowe barwy Haas F1 Team

Nowe barwy Haas F1 Team 1 / 5 Autor zdjęcia: Haas F1 Team Nowe barwy Haas F1 Team 2 / 5 Autor zdjęcia: Haas F1 Team Nowe barwy Haas F1 Team 3 / 5 Autor zdjęcia: Haas F1 Team Nowe barwy Haas F1 Team 4 / 5 Autor zdjęcia: Haas F1 Team Nowe barwy Haas F1 Team 5 / 5 Autor zdjęcia: Haas F1 Team