Mercedesy W11 zdominowało czarne malowanie. Mistrzowie świata w ten sposób przeciwstawiają się rasizmowi, potępiają wszelkie formy dyskryminacji oraz angażują się w akcję promującą jedność i równość.

Bazowa czarna kolorystyka zawiera również zielone wykończenie sponsora tytularnego – firmy Petronas, czerwone elementy głównego partnera INEOS i małe logotypy Mercedesa na pokrywie silnika. Na halo pojawił się napis „End Racism”.

- Nie ma miejsca na rasizm i dyskryminację w naszym społeczeństwie, sporcie ani w naszym zespole: takie jest główne przekonanie Mercedesa. Jednak posiadanie właściwych przekonań i właściwego sposobu myślenia nie wystarczy, jeśli będziemy milczeć - powiedział szef zespołu Toto Wolff. - Chcemy wykorzystać nasz głos i naszą globalną platformę, aby mówić o szacunku i równości, a Srebrne Strzały będą ścigać się w czarnych barwach przez cały sezon 2020, aby pokazać nasze zaangażowanie na rzecz większej różnorodności w naszym zespole i naszym sporcie.

- Nie będziemy się wzbraniać przed naszymi słabościami w tym temacie, ani przed postępem, który musimy jeszcze poczynić; nasza odwaga jest naszym publicznym zobowiązaniem do podjęcia pozytywnych działań - dodał. - Zamierzamy znaleźć i przyciągnąć najlepsze talenty z jak najszerszego grona, a także stworzyć dla nich wiarygodne ścieżki dotarcia do naszego sportu, aby w przyszłości zbudować silniejszy i bardziej zróżnicowany zespół.

Hamilton, sześciokrotny mistrz F1 i jedyny czarnoskóry kierowca w tej serii, głośno popiera ruch Black Lives Matter i dwa tygodnie temu wziął udział w pokojowym proteście w Londynie.

Hamilton powiedział: - Kiedy rozmawiałem z Toto o moich nadziejach na to, co moglibyśmy osiągnąć jako zespół, powiedziałem, że to tak ważne, abyśmy byli zjednoczeni. Chciałbym bardzo podziękować Toto i zarządowi Mercedesa za poświęcenie czasu na wysłuchanie, rozmowę oraz prawdziwe zrozumienie moich doświadczeń i pasji oraz za to ważne oświadczenie.

Hamilton i Bottas będą nosić również czarne kombinezony w tym sezonie.