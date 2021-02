Polak w European Le Mans Series będzie reprezentował Team WRT, który wystawi Orecę 07 Gibson LMP2.

Miał już okazję poznać Orecę podczas treningów i kwalifikacji do tegorocznego Rolex 24 at Daytona (IMSA). W wyścigu nie wziął udziału ze względu na awarię samochodu wystawianego przez High Class Racing.

Sezon ELMS 2021 rusza od 4 Hours of Barcelona, wyścigu zaplanowanego na 18 kwietnia.

- To świetna okazja. Będę miał możliwość poznania nowego samochodu i nowej serii, ale również odkryję nowe podejście do ścigania się, bowiem w wyścigach wytrzymałościowych dzieli się auto z kolegami zespołowymi - powiedział Robert Kubica.

- Wiele osób kojarzy wyścigi wytrzymałościowe z pracą nad niezawodnością, ale z punktu widzenia osiągów w rzeczywistości są to bardzo długie zawody sprinterskie. Stawka w ELMS jest bardzo wyrównana. Oczywiście pracujemy nad przygotowaniami do sezonu, czeka nas dużo nauki, ale postaramy się osiągnąć coś dobrego. Kiedy zakładasz kask i wskakujesz do samochodu, zawsze chcesz dać z siebie wszystko i walczyć o jak najlepsze rezultaty. To będzie naszym celem - kontynuował.

Na obecną chwilę nie podano dokładnego programu Kubicy w Formule 1. Piątkowe sesje treningowe skrócono do 60 minut. Natomiast testy przedsezonowe ograniczono do trzech dni. Nie jest jasne ile będzie miał okazji do jazdy C41.

Dopytywany, jakie zadania czekają go w nadchodzącym sezonie F1, odparł: - Przede wszystkim to nie jest pytanie do mnie. Po drugie oczywiście zmiana formatu weekendów sprawia, że sytuacja nieco bardziej się komplikuje. Porozmawiamy, jak to będzie wyglądało. To nie będzie łatwa dyskusja. Byłem kierowcą wyścigowym i wiem, jak ważny jest czas spędzony w samochodzie, dlatego nie jestem zbyt chętny do odbierania sesji treningowych naszym zawodnikom. Oczywiście, kiedy nadarzy się okazja do jazdy, nie odmówię.