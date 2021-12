F1 przechodzi rewolucję techniczną, po zmianie przepisów, które skupiły się na aerodynamice bolidów w celu poprawienia możliwości wyprzedzania chcąc uczynić wyścigi bardziej ekscytującymi.

Ferrari w sezonie 2020 zajęło szóste miejsce w mistrzostwach, notując najgorsze wyniki od czterdziestu lat. W tym roku uplasowali się na trzeciej lokacie w klasyfikacji konstruktorów. Pięć razy gościli na podium, dwukrotnie zdobywali pole position. Zachęceni postępami, z dużymi oczekiwaniami spoglądają na przyszłoroczne mistrzostwa.

Szef Ferrari, podczas corocznego, świątecznego spotkania z mediami, zdradził pierwsze szczegóły dotyczące ich nowego bolidu.

- Samochód zostanie zaprezentowany w połowie lutego - powiedział Mattia Binotto. - Nie podjęliśmy jeszcze decyzji co do daty. Będzie to między szesnastym a osiemnastym lutego. W najbliższych tygodniach temat zostanie sfinalizowany.

Nowa konstrukcja jeszcze nie ma nazwy, tymczasem Binotto jest podbudowany faktem, że wszystko idzie „zgodnie z planem” w kontekście rozwoju projektu.

- Wiemy, że nie mamy żadnych odniesień do rywali - kontynuował. - To jest najtrudniejsze, ponieważ nie dysponujemy wskazówkami, na temat tego, co dzieje się u pozostałych. W każdym razie najważniejsza jest dla mnie wiedza, że osiągamy nasze cele i wszystko idzie zgodnie z planem. Zmiana przepisów stanowi dużą szansę, również dla nas.

- Od sezonu 2021 obowiązuje limit budżetowy, który w przyszłym roku będzie jeszcze bardziej restrykcyjny, co znów stanowi duże wyzwanie. Zespół jest jednak dobrze na to przygotowany i pracuje naprawdę ciężko - podkreślił.

Czytaj również: Schumacher i Giovinazzi w szeregach Ferrari

Jedną ze zmian już potwierdzonych w Ferrari pod kątem przyszłego roku, jest zakończenie współpracy z dotychczasowym sponsorem tytularnym Mission Winnow, marką należącą do ich długoletniego partnera Philip Morris International.

Na liście zgłoszeń do sezonu 2022 ekipa z Maranello widnieje tylko jako Scuderia Ferrari.

Binotto już wcześniej informował, że mało prawdopodobna jest kooperacja z Mission Winnow w dotychczasowej formie. Prowadzone są jednak rozmowy, jak dalej może wyglądać ich partnerstwo z PMI.

- Jest wiele możliwości kontynuowania tego związku - przekazał Binotto. - Są pewne opcje na stole i rozmawiamy. Miejmy nadzieję, że pozostaną nadal z nami jako silny partner. W tej chwili nie mogę powiedzieć nic więcej na ten temat.

Czytaj również: Dawny partner znów z Ferrari