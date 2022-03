Nowe ogrodzenie zaprojektowała i rozwinęła szwajcarska firma Geobrugg. Przy opracowywaniu płotu wykorzystano najnowsze technologie, a główną zaletą konstrukcji jest jej wytrzymałość. Dzięki temu odstępy między stalowymi słupami podtrzymującymi mogą być większe.

Mniejsza liczba słupów podnosi zarówno bezpieczeństwo kierowców, jak i komfort widzów, polepszając widoczność z trybun.

Większość obecnie używanych ogrodzeń zakłada obecność słupa podtrzymującego co cztery metry. Nowość od Geobrugg pozwoli na montaż co sześć metrów. Do wspomnianych wcześniej korzyści dochodzi mniejszy ładunek transportowy ogrodzenia. Zredukowana liczba betonowych wylewek sprawi też, iż montaż może być szybszy.

Ogrodzenie przeszło kompleksowe testy, w tym uderzenie samochodu przy prędkości 150 km, oraz otrzymało już homologację od FIA i może być montowane na torach o najwyższym stopniu bezpieczeństwa, czyli Grade 1. Obiekty z taką oceną mogą gościć wyścigi Formuły 1.

Polecane video: