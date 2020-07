Nowe paliwo dla Mercedesa

Podczas Grand Prix Austrii samochody Mercedesa nie będą wyglądać tak samo, jak w trakcie testów przedsezonowych lub w padoku Grand Prix Australii, które się nie odbyło. Nie chodzi tylko o nowe barwy zaprezentowane wczoraj przez mistrzów świata . Chociaż w ostatnich miesiącach pracownicy niemieckiego zespołu spędzili dużo czasu na przymusowych wakacjach i tak udało im się przygotować dość poważny zestaw aktualizacji.

W szczególności, jeszcze przed przerwą, została wykonana większość pracy pod kątem nowego zestawu aerodynamicznego i ten pakiet zostanie już wykorzystany w Austrii.

Warto pamiętać, że podczas zeszłorocznego wyścigu w Spielbergu Mercedes nie był w stanie rywalizować o zwycięstwo ze względu na problemy z jednostką napędową. Dlatego szczególną uwagę zwraca się na informację, że zespół podczas Grand Prix Austrii będzie używał nowego paliwa.

Źródła podają, że nowa benzyna powinna zwiększyć niezawodność silników. Można założyć, że chemikom firmy Petronas udało się uzyskać wymaganą moc przy niższych temperaturach spalania - dzięki temu ryzyko przegrzania silnika w najbardziej agresywnych warunkach pracy jest teraz niższe. Paliwo może przyczynić się do poprawy niezawodności również na inne sposoby - na przykład, przy mniejszej ilości osadów, ma lepsze właściwości smarne i czyszczące oraz jest mniej agresywne w stosunku do materiałów użytych do budowy układu wtryskowego.

Mówi się również, że w Austrii zespół wypróbuje - przynajmniej na treningu - nowe rozwiązanie, które pozwala dostosować kąty montażu tylnych kół.