Głównymi celami rewolucji technicznej, zapowiedzianej już jesienią 2019 roku, a której początek właśnie nastał, było zbliżenie do siebie całej stawki oraz umożliwienie samochodom jazdę w bliskiej od siebie odległości, co poprawić ma rywalizację i widowisko oferowane kibicom. Zmieniono koncepcję aerodynamiczną, redukując ilość „brudnego” powietrza wytwarzającego przez bolidy.

Pierwsze wrażenia, zyskane w Barcelonie, były pozytywne, choć niewiele dało się powiedzieć o jeździe tuż za rywalem. Teoretyzowano głównie na temat tego, w jakich zakrętach nastąpi poprawa, a w jakich wciąż trudno będzie trzymać się blisko poprzedzającego samochodu.

Jednak w Bahrajnie kilku kierowców postanowiło w warunkach torowych zrobić symulację pojedynków. Choć pełną odpowiedź poznamy dopiero po kilku wyścigach, Verstappen stwierdził, że widoczna jest duża poprawa, a samochód nie traci balansu, wpadając w turbulencje za rywalem.

- Myślę, że jest lepiej - przyznał Verstappen. - A przynajmniej jest lepiej niż w ubiegłym roku, kiedy jak dojechałeś do kogoś, nagle miałeś podsterowność lub dużą nadsterowność. Tego nie dało się kontrolować.

- Kiedy teraz jestem za kimś, zauważyłem, że tracę docisk, ale dzieje się to z przodu i z tyłu. To sprawia, że dla kierowcy jest bardziej przewidywalnie i łatwiej to opanować.

Wraz ze zmianą konstrukcji samochodów, wzrosła również ich masa. Wszystko razem wymusiło modyfikację stylu jazdy. Bolidy są mniej zwrotne w wolnych zakrętach.

- Oczywiście zależy to też od balansu samochodu. Jeśli w ubiegłym roku miałeś dużo podsterowności lub nadsterowności, trudno było prowadzić. Jazda na limicie jest trudna w każdym samochodzie i tu się nic nie zmieniło.

Spytany wprost czy tegoroczne samochody i ich kolejne ewolucje zapewnią ciekawą i dającą frajdę rywalizację, mistrz świata odparł:

- To trochę zależy od toru. Te samochody są dużo wolniejsze w wolnych zakrętach, ponieważ są cięższe. Na torze z wieloma wolnymi zakrętami będzie mniejsza frajda. Natomiast jeśli pojedziemy na tor z dużą liczbą szybkich zakrętów, samochodem naprawdę fajnie się jeździ - podsumował Max Verstappen.

