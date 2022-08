Nowe przepisy silnikowe F1 zatwierdzone

Regulamin techniczny, który zakłada przede wszystkim rezygnację z MGU-H i przejście na w pełni ekologiczne paliwa, był uzgodniony od kilku tygodni, ale czekał na ostateczne zatwierdzenie.

Światowa Rada Sportów Motorowych we wtorek 16 sierpnia zaaprobowała zestaw nowych zasad.

Przedstawiono cztery „kluczowe filary” będące podstawą pakietu, który został opracowany jako „wynik szeroko zakrojonych badań i rozwoju prowadzonych przez FIA” przy współpracy z obecnymi i potencjalnymi nowymi producentami jednostek napędowych.

Te filary to „utrzymanie widowiska”, dzięki czemu obecna specyfikacja 1,6-litrowego silnika spalinowego V6 zostanie w dużej mierze zachowana, z dotychczasowym poziomem obrotów, ale przy zmniejszonym przepływie paliwa. Będzie generował moc około 400 kW.

Takie elementy silnika, jak jego blok, wał korbowy, korbowody, pompy oraz pozostały osprzęt, mają zostać w dużym stopniu ustandaryzowane w celu obniżenia kosztów. Producenci większą swobodę będą mieli w obszarze systemu spalania nowego paliwa.

Skomplikowane i kosztowne MGU-H zostało porzucony zgodnie z oczekiwaniami, co jak się uważa, było warunkiem dla marek Grupy Volkswagena w kontekście wejścia Porsche i Audi do królowej sportów motorowych.

Przesłanie „zrównoważenia środowiskowego” również pasuje do wymagań przemysłu motoryzacyjnego, ponieważ F1 całkowicie zrezygnuje z paliw kopalnych na rzecz syntetycznych, pozyskiwanych z odnawialnych źródeł. Jednocześnie zwiększone będzie wykorzystanie energii elektrycznej w hybrydowym układzie napędowym do 50% - co odpowiada mocy 350 kW.

Każdy kierowca będzie miał do dyspozycji w trakcie sezonu po trzy silniki spalinowe, turbosprężarki i układy wydechowe oraz po dwa MGU-K i magazyny energii. Jednak w 2026 roku, pierwszym obowiązywania nowych przepisów, ilość podzespołów w regulaminowej puli będzie wynosiła odpowiednio cztery i trzy.

Wprowadzono również limit kosztów dotyczących rozwoju układu napędowego, który wejdzie w życie od pierwszego stycznia przyszłego roku, aby zapewnić większą równość sportową i ekonomiczną między producentami. Do sezonu 2025 włącznie będzie wynosił 95 milionów rocznie, a od 2026 roku jego granica zostanie podniesiona do 130 milionów dolarów.

Mniejsze naruszenia limitu będą egzekwowane przez kary finansowe i „drobne sankcje sportowe”, podczas gdy te poważniejsze spotkają się z odjęciem punktów w klasyfikacji mistrzostw.

Ostatnim wymienionym filarem nowych przepisów jest to, że są one „atrakcyjne dla nowych producentów jednostek napędowych”.

W odniesieniu do zatwierdzenia nowych zasad przez Światową Radę, prezydent FIA Mohammed Ben Sulayem, powiedział: - FIA nadal posuwa się naprzód w zakresie innowacji i zrównoważonego rozwoju - w całym naszym portfolio sportów motorowych. Regulamin dotyczący jednostek napędowych Formuły 1 na rok 2026 jest najbardziej głośnym przykładem tej misji.

- Wprowadzenie zaawansowanych technicznie jednostek napędowych wraz z syntetycznymi paliwami zrównoważonymi jest zgodne z naszym celem dostarczenia korzyści dla użytkowników samochodów drogowych i spełnienia naszego celu osiągnięcia pełnej neutralności węglowej do 2030 roku.

- Formuła 1 cieszy się obecnie ogromnym wzrostem zainteresowania i jesteśmy pewni, że te przepisy przełożą się na kontynuowanie tej ekscytacji, zbudowanej na zmianach wdrożonych w 2022 roku.

- Chcę podziękować kierownictwu FIA i personelowi technicznemu uczestniczącemu w tym procesie za ich staranność i zaangażowanie we współpracę ze wszystkimi interesariuszami Formuły 1, aby to osiągnąć. Dziękuję również naszym członkom Światowej Rady za rozważenie i zatwierdzenie tych przepisów - podsumował.