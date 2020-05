Nowe silniki w F1 od sezonu 2025

Obecne przepisy techniczne dotyczące silników obowiązują w Formule 1 od 2014 roku. Od tego czasu zespoły korzystają z hybrydowych jednostek napędowych. W 2022 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące konstrukcji samochodów, ale zasady silnikowe pozostaną takie same. Jednak liderzy F1 już dyskutują o zmianach.

Nowe rozporządzenie w kwestii jednostek napędowych powinno zostać wprowadzone od sezonu 2025. Jakie będą to zmiany nie jest jeszcze wiadome. W ramach przygotowań do nowych przepisów Formuła 1 planuje wprowadzić szereg ograniczeń rozwojowych, które będą obowiązywać do tego czasu.

Silnik spalinowy, MGU-H i turbo będzie można aktualizować raz w roku do sezonu 2023. W 2024 roku zostanie już utrzymany silnik z ostatniego wyścigu poprzednich mistrzostw.

MGU-K, baterie i elektronika sterująca mogą być wymienione tylko raz w 2021 roku oraz raz w okresie 2022-2023. Potem wszystkie te podzespoły zostaną zamrożone. Do tego aktualizacje nie mogą wpływać na zmiany w sposobie montażu podzespołów w samochodach.

Oczekuje się, że ograniczenia rozwojowe pozwolą zespołom poważnie zaoszczędzić w kontekście kryzysu finansowego. Z tych samych powodów wprowadzenie nowych przepisów dla konstrukcji podwozia zostało przełożone z 2021 na 2022 rok.

Powyższe propozycje zostały rozesłane do szefów zespołów. Ich akceptacja spodziewana jest jeszcze w tym tygodniu.