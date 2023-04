Lewis Hamilton powiedział jakiś czas temu, że nie czuje się „związany” z samochodem. Przed GP Australii rozwinął sugestię, że kokpit samochodu jest przesunięty zbyt daleko do przodu, wpływając na jego wyczucie.

Dyrektor techniczny Mercedesa, James Allison, mówi, że zespół wykorzysta przerwę przed GP Azerbejdżanu, aby pracować nad poprawkami bolidu W14, równolegle z trwającą przebudową aerodynamiczną.

- Pracujemy tak ciężko, jak tylko możemy, aby znaleźć więcej docisku. Będziemy pracować dalej, aby przekształcić rzeczy znalezione w tunelu aerodynamicznym w osiągi, które dostarczymy na tor - zapowiedział Allison.

- Będziemy pracować w biurze rysunkowym, aby wprowadzić do samochodu kilka części i elementów zawieszenia, które pomogą w utrzymaniu równowagi samochodu i sprawią, że będzie on łatwiejszy w prowadzeniu. Dzięki temu kierowcy będą mieli więcej pewności siebie - dodał dyrektor techniczny Mercedesa.

Allison zauważył, że ​​optymalizacja ustawień bezpośrednio w symulatorze jest niezbędna dla weekendu w Azerbejdżanie, gdzie będzie wykorzystany format sprinterski, a po pierwszym treningu od razu odbędą się kwalifikacje.

- Wyścigi sprinterskie wynagradzają zespoły, które szybko trafią z konfiguracją, ponieważ harmonogram w weekend wyścigów sprinterskich jest naprawdę napięty - stwierdził Allison.

Dyrektor techniczny Mercedesa zauważył, że ​​mocny weekend z GP Australii, w którym George Russell zakwalifikował się na drugim miejscu, a Lewis Hamilton zajął drugą pozycję w wyścigu, był pozytywnym impulsem dla zespołu.

- Mamy poczucie cichej satysfakcji, że posunęliśmy się do przodu. Z punktu widzenia osiągów prawdopodobnie pokazaliśmy tyle, ile jesteśmy w stanie. To szczęście jest oczywiście osłabiane przez rozczarowanie, że dotarliśmy do mety tylko jednym samochodem - przyznał James Allison.