Dyrektor techniczny, Dan Fallows, powiedział, że nowy AMR23 różni się „w 95 procentach” od swojego poprzednika, a zespół przyjął kilka kluczowych zmian na 2023 rok.

Obejmują one mocno zmienione przednie skrzydło, nowe sekcje boczne, ze znacznie bardziej agresywną stylistyką, a także inną pokrywę silnika. Fallows powiedział, że Aston Martin nie chciał powstrzymywać się przed przesuwaniem granic tego, co było możliwe, ponieważ stawiał sobie za cel poruszanie się w górę stawki.

- Zespół projektowy chce stawić czoła przepisom bez kompromisów. Chcemy przesunąć się w górę stawki i zacząć rzucać wyzwanie zespołom z przodu, a nie można tego zrobić, siedząc z tyłu i będąc konserwatywnym - przyznał Fallows.

- AMR23 to znaczące ulepszenie samochodu, który udoskonaliliśmy w drugiej połowie 2022 roku. Ulepszyliśmy go w każdym krytycznym obszarze. Optymalizujemy rozwiązania, które naszym zdaniem zapewnią nam największą wydajność - dodał dyrektor techniczny Astona Martina.

Pomimo rozległego charakteru zmian w bolidzie, Fallows stwierdził, że zespół przeniósł wiele pozytywów z zeszłorocznego projektu.

- Weszliśmy w ten rok z odwagą i agresją, aby spróbować wyciągnąć wnioski z zeszłego sezonu. Poczyniliśmy spore postępy w AMR22. Chcieliśmy się upewnić, że jest to rozsądna ewolucja, ale daje nam ona również naprawdę dobrą platformę do rozwoju. Jednocześnie chcieliśmy mieć pewność, że będzie to agresywny projekt. Myślę, że można to zobaczyć - dodał Fallows.

Przybycie Fernando Alonso jest dużym impulsem dla zespołu, a Hiszpan powiedział, że ma nadzieję, że AMR23 zapewni ekipie mocną pozycję, aby zacząć wywierać presję na trzy najlepsze zespoły.

- Zdecydowanie musimy przewodzić środkowej części stawki i zacząc naciskać na pierwsze trzy zespoły. Aston Martin przeszedł wiele w trakcie sezonu i znacznie się poprawił pod koniec roku. Więc te trudności na pewno są bardzo dobre, jeśli je zrozumiesz. Możemy rozwijać się przez cały sezon i możemy zakończyć 2023 rok wiedząc, że to będzie punkt odniesienia dla przyszłych bolidów Astona Martina - powiedział Fernando Alonso.

Aston Martin uruchomił AMR23 w nowej fabryce, która ma zostać ukończona w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Prace nad pierwszą fazą powinny zakończyć się wiosną tego roku, a ostatnie elementy, w tym tunel aerodynamiczny i symulator, będą gotowe do użytku do końca 2024 roku.

Właściciel zespołu, Lawrence Stroll, powiedział, że udostępnienie nowego obiektu byłoby rewolucyjne dla jego ekipy.

- Tegoroczna przeprowadzka do nowej, najnowocześniejszej fabryki, to coś więcej niż tylko poważna deklaracja intencji. To znacząco wzmocni pozycję każdej osoby w tej organizacji, pomagając nam zrealizować ambicje zmniejszenia straty do liderów i z czasem stać się prawdziwymi liderami w mistrzostwach - powiedział Lawrence Stroll.

Aston Martin 23 1 / 3 Autor zdjęcia: Aston Martin Racing Aston Martin 23 2 / 3 Autor zdjęcia: Aston Martin Racing Aston Martin, AMR23, launch 3 / 3