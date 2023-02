Zespół Gene’a Haasa jako pierwszy, już w zeszłym miesiącu, zaprezentował nowe barwy na nadchodzące mistrzostwa, ale prawdziwy bolid nie został wówczas odsłonięty.

Zmieniło się to w sobotę, kiedy zarówno Kevin Magnussen, jak i Nico Hulkenberg, przystąpili do shakedownu na torze Silverstone. Jazdy zorganizowano w ramach tzw. dnia filmowego, więc mogli pokonać maksymalnie sto kilometrów na oponach demonstracyjnych.

Na początek pokazane dziś zdjęcia VF-23 pochodziły z fabryki zespołu. Pozujący z nim kierowcy zostali ustawieni tak, aby ukryć kluczowe obszary bolidu, nie widać też szczegółów przedniego skrzydła. Natomiast da się dostrzec przeprofilowane sekcje boczne oraz podłogę zbliżoną do tej, z jakiej korzystało Ferrari w zeszłorocznym F1-75.

Haas przystępuje do tegorocznych mistrzostw po zachęcającej kampanii w zeszłym roku, w której mimo wahań formy udało im się zająć ósme miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Dobre wyniki pomogły im w podpisaniu nowej umowy sponsorskiej z Moneygram, co znacznie poprawiło sytuację budżetową amerykańskiej stajni.

Haas nie jest jedyną formacją, która ruszyła do akcji z nowym samochodem już po wcześniejszej prezentacji barw.

Red Bull Racing wystawił RB19 po raz pierwszy na torze w piątek, również podczas dnia filmowego w Silverstone.

Zespół z Milton Keynes, znany z tego, że chce zachować swoje projekty jak najdłużej w tajemnicy, opublikował jedynie dość ograniczony materiał video z tego dnia.

Max Verstappen odnosząc się do shakedownu nowego bolidu, przekazał: - Właśnie prowadziłem RB19 po raz pierwszy. To był oczywiście dzień filmowy, ale generalnie pierwsze wrażenie było w porządku. Wszystko działało dobrze i płynnie, a o to właśnie chodziło.

W piątek w akcji była również Alfa Romeo z tegorocznym C43. Stajnia z Hinwil pojawiła się na torze pod Barceloną.

Video: Alfa Romeo C43 - Shakedown