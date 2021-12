Doradca Red Bulla ds. sportów motorowych - dr. Helmut Marko ujawnił na antenie austriackiej telewizji Servus, że trwają rozmowy z Christianem Hornerem w kontekście przedłużenia jego kontraktu, jako szefa zespołu Red Bull Racing.

Natomiast wg informacji, do których dotarł serwis Motorsport.com, już podpisano nową umowę z Brytyjczykiem.

Po raz pierwszy od 2013 roku Red Bull Racing znów świętuje zdobycie mistrzostwa świata Formuły 1. Po tytuł w klasyfikacji kierowców sięgnął jeżdżący w ich barwach Max Verstappen. W mistrzostwach konstruktorów ekipa z Milton Keynes zajęła drugie miejsce, za Mercedesem.

Niedługo po tym sukcesie Marko ujawnił, że Red Bull już przymierza się do przedłużenia umowy z Holendrem, ale to nie jedyna kwestia kontraktowa w ich szeregach.

- To charyzmatyczny szef zespołu, z którym nawiasem mówiąc, jeszcze przed dyskusjami z Maxem, pracowaliśmy nad przedłużeniem kontraktu do 2026 roku - poinformował Marko. - Chcemy w naszych szeregach, a przynajmniej na najwyższych stanowiskach, utrzymać stabilność w najbliższych latach, przy wejściu w życie nowych przepisów dotyczących podwozi oraz silników.

Marko bardzo zależało na utrzymaniu Hornera na pokładzie, tym bardziej, że obecny podział ról w strukturach jest bardzo satysfakcjonujący.

- Wszystko funkcjonuje bardzo dobrze. Christian jest szefem zespołu, będąc bardziej na widoku publicznym, podczas gdy ja pozostaję nieco w tle - kontynuował. - Nieźle koordynujemy nasze działania i wspólnie wyznaczamy kierunek podążania dla zespołu. W kwestiach politycznych również mówimy jednym językiem i wierzę, że sukcesy to udowadniają.

Christian Horner pełni swoją rolę w zespole od 2005 roku, chociaż Marko dobrze pamięta, jak najpierw musiał przekonać właściciela Red Bulla Dietricha Mateschitza do tego wyboru.

- Mateschitz początkowo powiedział „Christian, a kto to jest?”, ponieważ Horner miał zerowe doświadczenie w Formule 1. Jednak ja znałem go już z Formuły 3000 i wiedziałem o jego ambicjach oraz umiejętnościach. To wszystko przerodziło się w coś wspaniałego - zaznaczył.

Max Verstappen wygrywając Grand Prix Abu Zabi, tuż po przejechaniu linii mety powiedział „Róbmy to razem przez kolejne dziesięć lub piętnaście lat”.

W odniesieniu do powyższych słów i negocjacji kontraktowych ze swoim kierowcą, Marko zażartował: - Te głosy nie dotarły jeszcze do jego menadżerów, ale prowadzimy już dyskusje.

Verstappen po raz kolejny podkreślił, że będąc w Red Bull Racing jest we właściwym miejscu i nie zamierza zmieniać zespołu. Kiedy padła sugestia, że kontrakt Lewisa Hamiltona z Mercedesem wygasa po sezonie 2023, odpowiedział: - Tak, ale nie obchodzi mnie, co dzieje się po tamtej stronie.

