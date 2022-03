Verstappen od czasu debiutu w Formule 1 - który miał miejsce w 2015 roku - pozostaje związany z obozem Red Bulla. Najpierw jeździł w barwach Toro Rosso, a następnie szybko awansował do głównej ekipy producenta napojów energetycznych. W ubiegłym roku odniósł największy sukces w karierze, zdobywając mistrzostwo świata.

Według dziennika De Telegraaf, zwykle dobrze poinformowanego w sprawach rodziny Verstappenów, Max podpisze wkrótce nowy, lukratywny kontrakt z RBR, na mocy którego będzie otrzymywał 50 milionów dolarów amerykańskich na sezon, czyli około dwa razy więcej niż obecnie.

Aktualna umowa wiąże Verstappena z Red Bullem do końca sezonu 2023. Nie wiadomo w tym momencie do kiedy obowiązywać będzie nowy kontrakt. Spekuluje się o 2027 lub 2028 roku. Red Bull Racing nie skomentował sprawy, ale zdaniem dziennikarzy De Telegraaf ogłoszenie może nastąpić jeszcze w tym tygodniu.

Po sukcesie w finałowej rundzie sezonu 2021 - Grand Prix Abu Zabi, Verstappen powiedział:

- Myślę, iż zespół wie, że ich kocham. Mam nadzieję, że pozostaniemy razem jeszcze przez 10-15 lat. Nie ma powodów, by coś zmieniać. Chcę z nimi zostać do końca życia. Mam nadzieję, że mi na to pozwolą.

- Jestem bardzo szczęśliwy. Christian i Helmut zaufali mi w 2016 roku. Naszym celem było zdobycie mistrzostwa i teraz to się udało.