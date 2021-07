Zespoły pilnie przygotowują się do nadchodzącej rewolucji technicznej. Przepisy techniczne na sezon 2022 zapowiadają znaczącą zmianę wyglądu samochodów F1. Rola nadwozia w aerodynamice zostanie nieco zredukowana, a główny nacisk położony zostanie na podłogę. Wraca koncepcja efektu przypowierzchniowego.

- To małe dziecko, które stawia pierwsze kroki w tunelu aerodynamicznym - powiedział Wolff na antenie telewizji RTL. - Zaczynamy oceniać, jak wygląda wydajność.

- Aż do lutego będziemy rozwijać specyfikację, która pojawi się na torze w przyszłym sezonie. Od teraz do startu rywalizacji, pod względem osiągów może to być nawet kilka sekund [na okrążeniu].

Choć w obliczu obowiązywania limitu wydatków ważne jest odpowiednie zarządzanie budżetem, Mercedes zarzeka się, że kompletnie nie odpuścił sezonu 2021, zwłaszcza, iż po wydarzeniach z Grand Prix Wielkiej Brytanii sprawa obu tytułów jest całkowicie otwarta. W Brackley twierdzą jednak, że to Red Bull Racing jest zdecydowanym faworytem.

- Nie ma złotej zasady. Ale rozwój zatrzymaliśmy jakiś czas temu. Poprawki przywiezione na Silverstone zostały wyprodukowane i sprawdzone w tunelu dwa miesiące temu.

- Ostatnie siedem lat było niezwykłe. To taki sprawdzian. Teraz to my jesteśmy pretendentami. Musimy przebić się na szczyt. Będziemy walczyć o utrzymanie otwartej sytuacji w mistrzostwach tak długo, jak to będzie możliwe, jednak musimy się upewnić, że będziemy konkurencyjni w następnych latach.

Mercedes traci obecnie do RBR jedynie cztery punkty. W klasyfikacji kierowców Lewis Hamilton zbliżył się do Maxa Verstappena na osiem oczek.