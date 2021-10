20-letni zawodnik zajął trzecie miejsce w mistrzostwach Formuły 3 w zeszłym roku, jednak ze względu na brak budżetu musiał pozostać w juniorskiej serii jeszcze na jeden sezon. W tym roku Amerykanin zakończył rywalizację na siódmym miejscu.

Sargeant miał w przyszłym tygodniu testować bolid IndyCar dla zespołu AJ Foyt Racing, jednak wydarzenie zostało odwołane.

Przed Grand Prix Stanów Zjednoczonych w Teksasie Williams ogłosił, że kierowca z Florydy podpisał z zespołem wieloletni kontrakt i dołączy do akademii młodych kierowców.

- Cieszę się, że mogę dołączyć do Williamsa. To zespół nie tylko z bogatą historią, ale także ze wspaniałymi osiągnięciami pod względem wprowadzania młodych talentów do F1. Jestem naprawdę podekscytowany rozpoczęciem współpracy z zespołem.

Szefostwo Williamsa oznajmiło, że głównym zadaniem młodego kierowcy będzie praca na symulatorze oraz pomoc przy rozwoju bolidu.

- Cieszę się, że mogę powitać Logana w naszym zespole. Jestem dumny z tego, że Williams będzie nadal odgrywał rolę w wspieraniu młodych talentów. Logan pokazał swój talent w Formule 3 uzyskując znakomite rezultaty - podsumował Jost Capito.

Logan Sargeant, Charouz Racing System Photo by: Formula Motorsport Ltd