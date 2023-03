Zespół z Milton Keynes w sezonie 2022 miał do dyspozycji bolid RB18, z którego zadowolony w jednym momencie był wyłącznie Max Verstappen lub Sergio Perez.

Na początku sezonu, kiedy samochód cierpiał na podsterowność z powodu dużej nadwagi, te cechy bardziej sprzyjały Perezowi. Gdy zespół zmniejszył masę samochodu, pomogło to lepiej ustawiać jego przód w zakręcie, co mocno przechyliło sytuację na korzyść Verstappena.

Ponieważ kierowcy Red Bulla preferują inne rozwiązania w odniesieniu do stylu jazdy, pojawiły się domysły, że pewne właściwości jezdne nowego modelu RB19 będą bardziej pasować tylko do jednego z nich.

Jednak doradca Red Bulla, dr Helmut Marko, powiedział, że testy przedsezonowe wskazują, że konstrukcja na 2023 rok może być przygotowana w sposób, który zadowoli zarówno Pereza, jak i Verstappena.

- W zeszłym roku mieliśmy samochód, z którym Checo radził sobie bardzo dobrze na początku. Po jego dopracowaniu to Max był bardziej szczęśliwy. Różnica polega na tym, że Max uwielbia mocny przód, naprawdę agresywny. Checo jest trochę inny i chce bardziej posłuszny samochód. Wydaje się, że znaleźliśmy rozwiązanie, które pozwala obu kierowcom pokazać swoje umiejętności - powiedział Marko w rozmowie ze stacją Sky Germany.

Przemawiając ostatniego dnia testów w Bahrajnie, Sergio Perez potwierdził, że kierunki, które on i Verstappen preferowali dla rozwoju RB19, były takie same.

- Myślę, że dążymy do tego samego celu. Chcemy tego samego, więc w tej chwili jest to dobra baza - przyznał Meksykanin.

Chociaż Verstappen jest dobrze znany z tego, że lepiej radzi sobie z nerwowym tyłem, Red Bull nigdy celowo nie projektował samochodów w takim kierunku. Zespół z Milton Keynes od dawna preferuje konstrukcje z agresywnym zachowaniem przodu, do czego Verstappen musiał się dopasować.

- Nie sądzę, żeby to koniecznie pasowało do mojego stylu jazdy. Jako kierowca musisz dostosować się do tego, co dostajesz, i to też zrobiłem, kiedy dołączyłem do Red Bulla. Szczerze mówiąc, samochód zawsze taki był. Nigdy w życiu nie spotkałem szybkiego samochodu z podsterownością, w żadnej kategorii - przyznał Verstappen.