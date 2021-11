Pochodzący z Australii Oscar Piastri dołączył do akademii Renault (obecnie Alpine) w 2020 roku, po zdobyciu tytułu w Formule Renault Eurocup w sezonie 2019. Następnie przeszedł do Formuły 3, gdzie jako debiutant od razu sięgnął po mistrzostwo.

W tym roku dwudziestolatek zabłysnął Formule 2, przykuwając uwagę kibiców trzema zwycięstwami, siedmioma wizytami na podium i trzema pole position. Obecnie jest liderem klasyfikacji kierowców, a do końca sezonu pozostały mu jeszcze dwie rundy, w Arabii Saudyjskiej i Abu Zabi.

- Jestem niezwykle podekscytowany, że dołączę do Alpine F1 Team jako kierowca rezerwowy - oświadczył Piastri. - Cieszę się, że będę mógł bardziej zaangażować się w pracę zespołu i przyczynić do jego sukcesu w przyszłym sezonie. Rola kierowcy rezerwowego to kolejny krok w kierunku mojego celu, którym jest miejsce w zespole w 2023 roku.

- Sprawdziłem się w juniorskich seriach w ostatnich latach i czuję, że jestem gotowy na Formułę 1 - dodał. - Wraz z doświadczeniem zdobytym na torach podczas weekendów wyścigowych, stworzymy obszerny program testowy, aby rozwijać się i jeszcze lepiej przygotować się do startów w wyścigach. Jestem wdzięczny Alpine za ich wsparcie. Mamy za sobą dwa bardzo udane lata w akademii i bardzo im dziękuję za wiarę we mnie. Czas na kolejny ruch z myślą o przyszłości. Teraz jednak skupiam się na ukończeniu mistrzostw Formuły 2, w możliwie najlepszy sposób, z zespołem Prema i nie mogę doczekać się powrotu za kierownicę bolidu.