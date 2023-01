Nowy rok przyniesie kolejne nowości w Formule 1

David Coulthard, który niedawno został współzałożycielem inicjatywy More Than Equal, mającej na celu wprowadzenie kobiet do F1 z potencjałem do wygrywania „mistrzostw, a nie tylko wyścigów”, jak sam mówi, zdecydowanie się uśmiecha.

Pomimo większej niż kiedykolwiek liczby inicjatyw i kobiet, które idą naprzód w sporcie motorowym, wciąż istnieją ogromne bariery na drodze do postępu. Najważniejsza jest fizyczność - czysta siła, wytrzymałość i poświęcenie wymagane do rywalizacji w sporcie wymagającym dużej koncentracji i szybkości, takim jak Formuła 1.

Ale czy naprawdę chodzi tylko o fizyczność, czy też stanowi ona bardzo podobną barierę do braku sponsorowania kobiet, braku równości szans na wczesnym etapie kariery i innych? Początki w kartingu i sukcesy Maxa Verstappena i jego siostry Victorii wyglądały podobnie, zanim ich historie potoczyły się w różnych kierunkach.

Od 2023 roku nowe mistrzostwa, w których udział wezmą wyłącznie kobiety - Akademia F1 - będą wymagać od zawodniczek wniesienia wkładu finansowego w wysokości 150 000 EUR. Chociaż większość młodych kierowców ma problemy ze sponsoringiem, zwłaszcza od czasu pandemii COVID-19, uważa się, że problem ten dotyczy kobiet w nieproporcjonalnym stopniu.

Obiecująca zawodniczka W Series, Abbi Pulling, obszernie mówiła o problemach finansowych, z którymi się borykała, co ostatecznie doprowadziło ją do wycofania się z brytyjskich mistrzostw F4 w 2021 roku. I chociaż skupia się na aspekcie finansowym, temat fizyczności nie ma dla niej większego znaczenia.

- Nie tylko ja muszę to zrobić, chłopaki również muszą trenować, aby prowadzić te bolidy - powiedziała Pulling, zapytana przez The Guardian o fizyczność na początku tego roku.

Jej mentorka, Alice Powell, również mówiła wcześniej o trudnościach, z którymi musiała się zmierzyć w swojej karierze kierowcy, będąc pierwszą kobietą, która zdobyła punkty w GP3 w 2012 roku, zanim zrobiła dłuższą przerwę w wyścigach po 2014 roku z powodu braku funduszy.

W rozmowie z Autosport na początku tego roku Powell powiedziała, że chociaż W Series wykonało świetną robotę, pomagając kobietom zdobyć miejsca w seriach wyścigowych, a praca z FIA F3 również pomaga, finansowanie wciąż może być problematyczne.

- Myślę, że czasem kobietom jest trudniej, ponieważ ludzie nadal postrzegają to jako sport zdominowany przez mężczyzn, więc mogą nie chcieć tak naprawdę stawiać swoich pieniędzy na kobiety. Ale myślę, że z pewnością dokonał się postęp, odkąd ścigałam się w tego rodzaju mistrzostwach w 2012 roku - przyznała Powell.

W zakresie fizyczności jednym z obszarów, o którym wielokrotnie wspominano, jest wspomaganie kierownicy. Odbyło się wiele dyskusji na temat trudności napotykanych przez kobiety w prowadzeniu samochodów kategorii juniorskich, ze szczególnym uwzględnieniem masy kierownicy i braku wspomagania.

David Coulthard powiedział, że brak wspomagania kierownicy w seriach juniorskich sprawia, że ​​te bolidy są trudniejsze w prowadzeniu niż samo F1 i preferują rozwiniętych fizycznie mężczyzn.

- Kiedy byłem kierowcą testowym w Williamsie, nie mogłem kręcić kierownicą jak Nigel Mansell. Nie byłem wystarczająco silny. Moim ograniczeniem było to, jak bardzo byłem w stanie kierować bolidem - powiedział Coulthard.

Podczas gdy prezydent Akademii F1 i FIA, Mohammed Ben Sulayem, stwierdził, że chce, aby bolidy używane w piramidzie kategorii juniorskich umożliwiły w przyszłości równą rywalizację mężczyznom i kobietom, kierownik Akademii F1, Bruno Michel, powiedział:

- Naszym celem jest, aby kobiety jeździły w F3 w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat, aby mogły szybko walczyć o punkty i miejsca na podium. Celem jest zwiększenie stawki w najbliższej przyszłości, ponieważ mamy nadzieję, że ta kategoria zainspiruje więcej młodych dziewcząt do rywalizacji w sporcie motorowym na najwyższym poziomie - zapowiedział Michel.

To wskazuje na kolejne potencjalne wyzwanie stojące przed kobietami w sportach motorowych - po prostu brak ekosystemu, wzorów do naśladowania i ścieżki rywalizacji od najmłodszych lat.

- Potrzebujemy więcej kobiet w kartingu. Jeśli uda nam się zwiększyć liczbę dziewcząt jeżdżących w kartingu i rozpoczynających drogę do serii bolidów jednomiejscowych, prawdopodobnie zauważymy więcej pojawiających się talentów, które można doskonalić w wyścigach na najwyższym poziomie - mówi Kate Beavan, prawniczka i była dyrektor ds. doświadczeń F1, która dołączyła do inicjatywy More than Equal jako kluczowy doradca.

FIA stawia na różnorodność, a ich mentalne nastawienie zmieni również podejście w całym łańcuchu sportów motorowych. Brak wybitnych wzorców do naśladowania, takich jak Max Verstappen i Lewis Hamilton, może wpłynąć na pewność siebie młodej dziewczyny, kiedy jest jedyną zawodniczką wśród tuzina chłopców.

Pomimo tych dyskusji, do tej pory przeprowadzono niewiele badań dotyczących tego, jakie bariery mają największy wpływ na postępy kobiet w sportach motorowych.

Potrzebne jest znacznie lepsze zrozumienie problemów, w tym opowieści kobiet na różnych szczeblach sportów motorowych, aby zrozumieć ich wyzwania i zastosować oparte na danych podejście do identyfikowania rozwiązań i likwidowania przeszkód.

Potrzebne są również odpowiednie informacje od mężczyzn, aby zrozumieć (nie)dopasowania, a także rozmowy z ludźmi na różnych etapach sportów motorowych oraz z fanami, aby zrozumieć rzeczywiste i postrzegane bariery w budowaniu klimatu dla zmian.