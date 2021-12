Nowy tor prowokuje niebezpieczne sytuacje

Niedzielny wyścig na nowym Jeddah Corniche Circuit obfitował w kolizje i kontrowersyjne wydarzenia. Po kilku przerwach w rywalizacji, restartach i neutralizacjach, Lewis Hamilton wygrał wyścig, natomiast George Russell był jednym z tych, którzy nie dojechali do mety po rozbiciu samochodu.

Brytyjczyk musiał ostro hamować, gdy Charles Leclerc i Sergio Perez zderzyli się podążając tuż przed nim, a w tym momencie w tył jego bolidu wleciał Nikita Mazepin. Ze wszystkich uczestników tego zamieszania, tylko kierowca Ferrari zdołał kontynuować walkę, a pozostała trójka zakończyła swój udział w przedostatniej rundzie sezonu. Zawodnicy nie odnieśli obrażeń, ale Russell był bardzo niezadowolony z okoliczności incydentu.

Jego zdaniem tor w Arabii Saudyjskiej prowokuje niebezpieczne sytuacje.

- Zajście to było nieuniknione - mówił dziennikarzom o wspomnianym karambolu. - Po drugim zakręcie tor jest szeroki i przestronny, gdzie można walczyć koło w koło. Jednak w dalszej sekcji gwałtownie się zwęża.

- Wyjechałem ze ślepego zakrętu, a samochody były wszędzie. Zwolniłem i natychmiast zostałem mocno uderzony z tyłu - przekazał. - Świat wyścigowy musi wyciągnąć z tego weekendu poważne wnioski. Sam tor jest ekscytujący, ale niewystarczająco dobry pod względem bezpieczeństwa.

- Czai się wiele niepotrzebnych incydentów w tych wszystkich ciasnych, ślepych łukach nieodpowiednich dla samochodu F1. Powodują nieuzasadnione zagrożenie - kontynuował.

Według George'a tor powinien zostać przebudowany do marca przyszłego roku, kiedy Formuła 1 powróci do Arabii Saudyjskiej.

- Myślę, że zdobyte doświadczenie z pewnością należy wykorzystać - uznał. - Nie można winić ludzi za chęć stworzenia niesamowitego toru, ale stało się, jak się stało. Chyba nikt nie przewidział do czego dojdzie w tych ślepych zakrętach. Uważam, że zmiana jest konieczna. Można zrobić prosty odcinek od 2 zakrętu do 4 i od 17 do 22. Mamy pięć łuków pokonywanych na pełnym gazie i z aktywnym DRS.

- Nie wiem, jakie są tam ograniczenia konstrukcyjne, ale najlepiej byłoby zrobić proste odcinki, dzięki czemu bezpieczeństwo poprawiłoby się zdecydowanie - podkreślił. - Mają na to środki, więc nie powinno być żadnych problemów. Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Jeśli mogą je radykalnie poprawić, wprowadzając bardzo małe zmiany na obiekcie, głupotą byłoby niezrobienie tego.