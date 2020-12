Nudny finał w Formule 1

Max Verstappen ruszał z pole position i stylem start-meta odniósł przekonujące zwycięstwo na Yas Marina Circuit. Czołowa trójka dojechała w kolejności ustalonej kwalifikacjami. W niższych rejonach stawki również niewiele się działo i finałowa runda sezonu była w zgodnej opinii niezbyt ciekawym widowiskiem.

- To pewnie był najnudniejszy wyścig, jaki można było wygrać - powiedział Christian Horner w rozmowie z telewizją Sky.

W obozie Red Bulla panowała jednak radość z wyraźnego pokonania Mercedesa.

- Lepiej nie dało się zakończyć roku - powiedział Helmut Marko w Sky Deutschland. - Już zapomnieliśmy, jak łatwo jest uciekać, będąc na czele.

Z kolei Toto Wolff podkreśla, że w finale sezonu Red Bull miał lepszy samochód. Szef Mercedesa nie ukrywa również, że ostatnie starcie roku nie było zbyt emocjonujące.

- Red Bull miał po prostu szybszy samochód. W końcówce [Alex] Albon odrabiał straty, co pokazuje, że ich bolid był we właściwym oknie pracy, a nasz nie. Nawet w 100 procentach gotowy Lewis by tego nie wygrał.

- Nigdy w życiu nie otrzymałem w wiadomościach tylu „śpiących” emoji. Może warto zmienić nieco konfigurację toru, aby była trochę przyjemniejsza? To jednak nie moje zadanie.

Swojemu szefowi w ocenie widowiska wtórował Hamilton.

- Naprawdę mam nadzieję i ufam, że samochody w 2022 roku pozwolą podążać [za rywalem]. Wydaje się, że był to nudny wyścig do obserwowania.