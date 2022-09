De Vries kandydatem do AlphaTauri? Nyck de Vries wyłonił się jako nowy kandydat do zespołu AlphaTauri po tym, jak Red Bull musiał porzucić starania o ściągnięcie Coltona Herty do swojej juniorskiej ekipy na sezon F1 2023.

Autor: Marcin Wyrzykowski Źródła Motorsport-Total.com, siostrzanej publikacji Motorsport.com donoszą, że Nyck de Vries złożył wizytę w biurze doradcy Red Bulla ds. sportów motorowych. Spotkanie z dr. Helmutem Marko miało miejsce w piątek, w Graz. Nie ma informacji o treści rozmowy, ale jasne jest, że Holender znalazł się w centrum uwagi po swoim mocnym debiucie wyścigowym w Formule 1. De Vries nieoczekiwanie musiał zastąpić Alexa Albona w Grand Prix Włoch tydzień temu, kiedy to kierowca zespołu Williams Racing doznał zapalenia wyrostka robaczkowego. 27-latek do wyścigu na torze w Monzy startował z dziesiątego pola i przez większość czasu utrzymywał się na tej pozycji, ostatecznie finiszując jako dziewiąty. Tym samym zdobył dwa punkty dla Williamsa, co stanowi jedną trzecią dotychczasowego dorobku stajni z Grove w kampanii 2022. Red Bull w ostatnich tygodniach lobbował za zdobyciem superlicencji dla Coltona Herty, ale ostatecznie porzucił te starania. Przybycie gwiazdy IndyCar do królowej sportów motorowych wiązało się z możliwym przejściem Pierre'a Gasly'ego z AlphaTauri do Alpine. Red Bull jest skłonny wypuścić Francuza ze swoich szeregów o rok wcześniej przed wygaśnięciem kontraktu, ale za każdym razem podkreśla, że tylko wtedy, gdy znajdzie godnego zastępcę. Williams i Alpine też są zainteresowani Ściągnięcie de Vriesa do AlphaTauri z pewnością byłoby ruchem, który ucieszyłby Marko. Holender przez wiele lat był juniorem Mercedesa, ale nie jest już związany kontraktem z niemieckim producentem. Ostatnio jest także rozważany jako kandydat do kokpitu w Alpine i Williamsie. We wrześniu weźmie udział w prywatnych testach F1 Alpine na Hungaroringu przy wykorzystaniu bolidu w specyfikacji 2021. De Vries, jeżdżąc dla ekipy Mercedes-EQ Formula E Team, w sezonie Formuły E 2021-22 nie obronił tytułu, kończąc kampanię na dziewiątym miejscu.