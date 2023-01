Nyck de Vries obecnie szykuje się do swojej pierwszej kampanii w Formule 1. Przygotowania te jednak zostały zakłócone, gdyż Holender jest uwikłany w spór prawny na tle finansowym.

Gazeta De Telegraaf donosi, że były rezerwowy Mercedesa i mistrz Formuły E pożyczył pieniądze od potentata nieruchomości Jeroena Schothorsta, na starty w Formule 2.

Schothorst twierdzi, że za pośrednictwem swojej firmy inwestycyjnej przeznaczył 250 000 euro na udział de Vriesa w F2.

Rzekome warunki umowy zakładały wypłatę 3 procent odsetek rocznie, plus 50 procent zarobków de Vriesa, jeśli dostanie się do królowej sportów motorowych.

Podobno pożyczka miałaby zostać umorzona, gdyby Holender nie awansował do Formuły 1 do końca 2022 roku. Tak się jednak nie stało, co wywołało spór.

W rzeczywistości holenderski kierowca zadebiutował w zeszłym roku w F1 podczas rundy w Monzy, w ramach jednorazowego startu dla Williamsa, gdy zastąpił niedysponowanego Alexa Albona.

Ten występ przyciągnął uwagę dr Helmuta Marko, który postanowił zatrudnić de Vriesa na pełny sezon 2023 w należącym do Red Bulla zespole AlphaTauri.

Według prawników 27-latka, spłacił on około 190 000 euro Schothorstowi, gdy był kierowcą testowym w Mercedesie. Adwokat kierowcy AlphaTauri powiedział, że de Vries złożył również propozycję spłaty pozostałej części pożyczki za jednym razem, oprócz już oddanych 190 000 euro, co zostało odrzucone przez Schothorsta.

Ostatecznie w tym tygodniu sprawa dotycząca oskarżeń o łamanie umów i zatajanie informacji przez de Vriesa trafiła do sądu. Werdykt spodziewany jest na początku lutego.

Sąd w Amsterdamie ma wydać pisemne orzeczenie trzeciego lutego, przy czym Schothorst zażądał pełnego ujawnienia kontraktów de Vriesa z lat 2018-2022.

