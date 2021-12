Obawy Mercedesa przed finałem sezonu F1

Zeszłoroczne mistrzostwa zakończyły się zwycięstwem Maxa Verstappena w Grand Prix Abu Zabi. Kierowca Red Bulla startował wtedy do wyścigu na Yas Marina z pole position i finiszował z przewagą blisko dwudziestu sekund nad duetem Mercedesa.

Powtórka takiego scenariusza teraz dawałaby Maxowi tytuł mistrza świata. Holender i reprezentant ekipy z Brackley - Lewis Hamilton, przystępują do wielkiego finału w Abu Zabi z taką samą ilością punktów. Wszystko rozstrzygnie się w najbliższą niedzielę.

Ostatnie trzy wyścigi sezonu 2021 padły łupem Hamiltona, jednak Red Bull Racing ma nadzieję, że stawi tym razem godny opór obrońcom tytułu.

Natomiast główny inżynier wyścigowy Mercedesa - Andrew Shovlin, zauważył, że wydarzenia z 2020 roku na Yas Marina, niewiele mówią o obecnej formie obu zespołów i ich liderów.

- Rok temu Lewis wystartował zaledwie kilka dni po wyzdrowieniu z Covid-19, nie miał możliwości pokazania swojej najlepszej formy - powiedział Shovlin. - Również nasza analiza po tamtym wyścigu wykazała, że zastosowaliśmy złe ustawienia. Wtedy korzystaliśmy też z eksperymentalnych opon i to głównie nad nimi pracowaliśmy.

- Kwestie tytułów były już rozstrzygnięte, więc zależało nam na sprawdzeniu nowego ogumienia, zamiast skupiać się na wyścigu. Dlatego byliśmy nieprzygotowani do zawodów, a balans auta był daleki od idealnego, co okazało się najbardziej kosztowne - zaznaczył.

- Mieliśmy wiele dobrych wyścigów w Abu Zabi. Oczywiście tym razem jest sporo niewiadomych, gdyż na torze wprowadzono kilka zmian, co wg naszych obliczeń będzie miało spory wpływ na funkcjonowanie samochodów - dodał.

- W tym roku mocno zmieniał się układ sił. Na torach, na których mieliśmy być mocni, jak np. w Austin, wcale to się tak nie przedstawiało. Teraz w Dżuddzie Red Bull pokazał na co ich stać na pojedynczym okrążeniu, więc mamy czym się martwić. Należy jeszcze wziąć pod uwagę fakt, że do dyspozycji są najbardziej miękkie mieszanki opon, co stanowi dodatkowe utrudnienie, bowiem czasami ciężko doprowadzić je do właściwej pracy. Traktujemy ten obiekt jako nowy tor. W każdym razie wiemy jakie jest nasze zadanie. Musimy wygrać wyścig - zakończył.

Od 2014 do 2019 roku kierowcy Mercedesa zwyciężali we wszystkich wyścigach na Yas Marina. Lewis Hamilton stawał tu cztery razy na najwyższym stopniu podium.

Polecane video: Historia F1 - Grand Prix Abu Zabi