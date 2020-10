Red Bull poprosił Maxa Verstappena o wyrażenie opinii, którego z kierowców Holender uważa za najbardziej odpowiedniego do roli swojego partnera w przyszłym roku. Alex Albon wciąż nie przekonał kierownictwa zespołu do kontynuowania współpracy. Natomiast Holender miał opowiedzieć się za Nico Hulkenbergiem.

Verstappen jednak publicznie woli nie wypowiadać się na temat składu zespołu. Niezmiennie podkreśla, że decyzja nie leży po jego stronie.

- Oczywiście ludzie są zainteresowani moją opinią, ale nie sądzę, aby miała poważny wpływ na to, kto ostatecznie zostanie kierowcą zespołu. Do tego, ogólnie rzecz biorąc, nie obchodzi mnie to - powiedział Holender w niedawnym wywiadzie dla gazety Telegraaf.

Powtórzy to również w rozmowie udzielonej dla Ziggo Sport po Grand Prix Portugalii: - Koniec końców to nie zależy ode mnie. Nie ja podejmuję tę decyzję. Oczywiście pytają mnie o opinię, ale ostatecznie nie ma to dla mnie w tej chwili znaczenia. Więc po prostu poczekamy i zobaczymy.

Nico Hulkenberg stracił miejsce w Formule 1 po zeszłym sezonie, ale w tym roku już trzykrotnie zastępował kierowców Racing Point. Wziął udział w dwóch wyścigach, do jednego nie przystąpił z powodu awarii samochodu. Zdobył dziesięć punktów.

Albon ma kłopot z dostosowaniem się do charakterystyki samochodu Red Bulla - RB16. Verstappen zdecydowanie lepiej wykorzystuje możliwości bolidu, co doprowadziło do dużych różnic między tą dwójką.

W zeszły weekend w Portugalii Verstappen był trzeci, Albon przekroczył linię mety na dwunastym miejscu.

Holender przyznaje, że posiadanie dwóch konkurencyjnych kierowców w zespole byłoby bardziej korzystne, jednak przy obecnej dominacji Mercedesa aktualna sytuacja nie ma aż takiego znaczenia.

- Potrafię dostroić samochód pod siebie, ale obecnie nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, aby walczyć o mistrzostwo, więc to nie ma znaczenia - powiedział Verstappen. - Będąc natomiast blisko Mercedesa, można zdziałać kilka rzeczy ze strategią i dobrze jest mieć wtedy do tego drugiego kierowcę. Jednak w tej chwili to nie stanowi problemu.

Pojawiły się plotki, że Albon może nawet nie dokończyć sezonu 2020 w głównej ekipie Red Bulla. Zespół to zdementował.