Pandemia koronawirusa zakłóciła dwa ostatnie sezony F1, niemal całkowicie burząc przede wszystkim ubiegłoroczny harmonogram. Dzięki pracy włodarzy serii oraz poszczególnych organizatorów, udało się przygotować 17 wyścigów w sezonie 2020 oraz aż 22 w niedawno zakończonym.

Mimo że F1 coraz mocniej zaczęła wracać do „normalności” - na trybunach pojawili się kibice, a w padoku goście - obawy budzi szybko rozprzestrzeniający się wariant Omicron. Biorąc pod uwagę, że władze wielu krajów na poważnie rozważają wprowadzenie obowiązku szczepień, podobną dyskusję rozpoczęto we władzach Formuły 1.

Już podczas finału sezonu w Abu Zabi, Bruno Famin, odpowiedzialny za protokoły związane z COVID-19, przyznał, że dyskutowany jest pomysł obowiązkowego szczepienia dla całego personelu.

- Jeśli chodzi o to, co może wydarzyć się w przyszłym roku, jest jeszcze za wcześnie na prognozy. Trzy tygodnie temu myśleliśmy, że pandemia się skończyła i 2022 będzie normalny - powiedział Famin w rozmowie z Motorsport.com.

- Niestety, przez ten nowy wariant pandemia na nowo się rozpędza, a szpitale ponownie się zapełniają. Każdego dnia mamy w Europie setki tysięcy zakażonych i musimy być bardzo ostrożni. Wiemy, że w niektórych miejscach, w niektórych krajach i na niektórych imprezach szczepienia zaczynają być obowiązkowe. Jest to coś, co możemy rozważyć, ale nic jeszcze nie zostało przesądzone.

Jednak dyrektor generalny F1 Stefano Domenicali zasugerował, że pomysł obowiązku szczepień został zaakceptowany przez Światową Radę Sportów Motorowych.

- Jest wiele zagadnień do przedyskutowania z zespołami - powiedział Domenicali, rozmawiając z Motorsport.com. - W przyszłym roku ponownie będziemy mieli do czynienia z problemem koronawirusa i rozwiązać go nie będzie łatwo. Jednak przez dwa lata pandemii udało nam się przeprowadzić dwa intensywne sezony.

- Po zakończeniu sezonu z 22 wyścigami jesteśmy ostrożni w ocenie, jak będzie wyglądał początek kolejnego, w którym - niestety - COVID nadal może być obecny.

- Jednak to nie przypadek, że jedną z ostatnio uzgodnionych ze Światową Radą Sportów Motorowych rzeczy jest środek ostrożności w postaci zaszczepienia całego padoku F1 - zakończył Stefano Domenicali.